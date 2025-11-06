#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Lidl Ελλάς: Απορροφά τον ΦΠΑ σε χοιρινό και βόειο κρέας

Από τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η εταιρεία προχωρά στην απορρόφηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και προσφέρει όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά με έκπτωση -13%.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 13:50

Με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών, η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία που καθιστά το φρέσκο κρέας ακόμη πιο προσιτό.

Από τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η εταιρεία προχωρά στην απορρόφηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και προσφέρει όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά με έκπτωση -13%.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για τη Lidl Ελλάς, η ποιότητα και η ασφάλεια των κρεατικών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Τα προϊόντα της επιλέγονται βάσει αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών, επεξεργάζονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, συσκευάζονται με τρόπο που διατηρεί αναλλοίωτη τη γεύση και τη φρεσκάδα τους, και μεταφέρονται σε συνθήκες ψύξης που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητά τους μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεχών ελέγχων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που επιλέγουν καθημερινά τα καταστήματα Lidl για τις αγορές τους.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Όμιλο Εργαστηρίων Veltia Labs for Life, υλοποιώντας μία στρατηγική επένδυση που υπερβαίνει τo 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Μέσω αυτής της συνεργασίας, διασφαλίζονται αυστηροί, σχολαστικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας της αγοράς.

«Στη Lidl Ελλάς κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους καταναλωτές, όχι με λόγια αλλά με ουσιαστικές ενέργειες. Η απορρόφηση του ΦΠΑ σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η ποιότητα μπορεί – και πρέπει – να είναι προσιτή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και γεύσης, ενισχύοντας έτσι την πραγματική τους αξία.», αναφέρει σχετικά ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

 

