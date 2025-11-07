Metlen: Μετασχηματισμός-καταλύτης για τον διπλασιασμό του EBITDA

Τον τρίτο μετασχηματισμό (έχουν προηγηθεί κατά το παρελθόν άλλοι δύο) στην ιστορία της Metlen παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, θεωρώντας αυτή την κίνηση απαραίτητη προκειμένου η εισηγμένη να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και στο μέλλον.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι ο τρίτος αυτός μετασχηματισμός θα συμβάλει στο να διπλασιάσει ο όμιλος τη λειτουργική του κερδοφορία (EBITDA) από το 1,08 δισ. του 2024 στα 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, συμπληρώνοντας πως μια τέτοια κίνηση είναι αναγκαία ιδιαίτερα σε ομίλους που έχουν αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα όταν τα πράγματα μεταβάλλονται ταχύτατα.

«Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν μελετήσεις την αλλαγή της κατάστασης και αν δεν διορθώσεις τα κακώς κείμενα, δεν μπορείς να πας παραπέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι βασικότεροι στόχοι αυτού του σχεδιασμού είναι: α) Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας είτε με την ανάδειξη υπαρχόντων στελεχών, είτε με την έλευση νέων, β) Το να κατανοήσουν οι επενδυτές τη φύση των δραστηριοτήτων του ομίλου και το πώς παράγονται από αυτόν υπεραξίες, γ) Η αριστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι δυνατές συνέργειες και δ) Η περαιτέρω προσαρμογή με τις άριστες πρακτικές του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Πέραν των άλλων σημαντικών αλλαγών που περιλαμβάνει ο τρίτος μετασχηματισμός την παράσταση έκλεψε η τοποθέτηση του Χρήστου Γαβαλά στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου με επικέντρωση σε θέματα που αφορούν τη στρατηγική ανάπτυξη της Metlen, είτε αυτή γίνεται με οργανικό τρόπο, είτε όχι.

Καυτά μέτωπα

Πέραν αυτών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις σε μια σειρά από καυτά μέτωπα στα οποία η Μetlen εστιάζει να αναπτυχθεί.

• Στόχος είναι οι βασικές δραστηριότητες στην ενέργεια και στα μέταλλα να ενισχυθούν περαιτέρω με ενδεικτικό παράδειγμα το τεράστιο (σε διεθνές επίπεδο) νέο project αποταμίευσης ενέργειας στη Θεσσαλία (330 Mw).

• Θα δοθεί μεγάλη έμφαση στους τομείς των κρίσιμων πρώτων υλών (πχ γάλλιο) και των ανακυκλώσιμων μετάλλων (υπάρχει πολύ υψηλή τεχνογνωσία). Ο όμιλος έχει δεχτεί προτάσεις από τις ΗΠΑ για σύναψη πολυετών συμβολαίων. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και τα ανακυκλώσιμα μέταλλα θα αποτελέσουν κάποια στιγμή την αιχμή του δόρατος του ομίλου και δεν αποκλείεται να αποσχιστούν και να αποτελέσουν ξεχωριστές θυγατρικές (spin-off).

• Στις υποδομές και τις παραχωρήσεις, από τα 50 εκατ. EBITDA του 2024, αναμένεται για φέτος μια επίδοση κοντά στα 100 εκατ. και 150 εκατ. ευρώ το 2026. Επίσης, μέσα στο 2026 αναμένεται η δημόσια εγγραφή για την αυτόνομη εισαγωγή της συγκεκριμένης θυγατρικής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με μια ενδιαφέρουσα αποτίμηση, καθώς -εκτός των άλλων- η εταιρεία «δεν χρωστάει ευρώ».

• Στον αμυντικό εξοπλισμό, ο όμιλος διαθέτει ήδη δύο εργοστάσια, το Πάσχα του 2026 ολοκληρώνεται το τρίτο, έχουν αγοραστεί άλλα δύο, ενώ σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις και για την απόκτηση ενός έκτου. «Έχουν αρχίσει να μας μαθαίνουν στην Ευρώπη. Παραδέχονται την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται στη Μαγνησία και ισχυροί μας ζητούν συνεργασία. Στόχος μας επίσης είναι να μην περιοριστούμε στο ρόλο του υπεργολάβου, αλλά να αναπτύξουμε τεχνογνωσία και έτσι να κατασκευάσουμε τα πρώτα δικά μας όπλα» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

ΜSCI και τιμή μετοχής

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολίασε και την πτώση στην οποία υποχρεώθηκε χθες η μετοχή της Μetlen (-5,87% στα 43 ευρώ) εξαιτίας της εξόδου της από το ελληνικό δείκτη MSCI (πωλήσεις παθητικών χαρτοφυλακίων) και εν αναμονή της ένταξής της στον ευρωπαϊκό δείκτης MSCI.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα ενταχθούμε στον MSCI Europe. Ενδιαφέρομαι για τη μακροχρόνια επίδραση στη μετοχή και όχι για την πορεία μίας-δύο ημερών όπου flows έρχονται και πάνε. Στις αναπτυγμένες αγορές τα κεφάλαια που δραστηριοποιούνται είναι δεκαπλάσια από αυτά των αναδυόμενων. Μένει να φανεί αν είμαστε σε θέση να το εκμεταλλευθούμε, ωστόσο γνωρίζω πως καλύτερα γελάει ο τελευταίος. Κάποιοι που τώρα πουλάνε , θα τρέχουν να αγοράσουν (front running) πριν την είσοδο στον ευρωπαϊκό δείκτη», σημείωσε ο πρόεδρος της Μetlen.