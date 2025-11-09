Το νέο στοίχημα για την «Πέτρος Πετρόπουλος»

Μπορεί οι νέες δραστηριότητες να μην αποφέρουν βραχυπρόθεσμα μεγάλη συνεισφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, ωστόσο σηματοδοτούν μια ουσιαστική πηγή μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτό είναι το μήνυμα που αποκόμισαν οι αναλυτές κατά την πρόσφατη παρουσίαση της Π. Πετρόπουλος στο πλαίσιο του φετινού Small Cap Conference που διοργάνωσε η ΕΧΑE, καθώς:

Μέσα από την επέκταση στην αγορά της Νιγηρίας , η εισηγμένη σταματά να είναι μια εταιρεία που απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα και επεκτείνεται σε μια χώρα πολύ μεγάλου πληθυσμού, και πολλών ευκαιριών , μια χώρα η οποία καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και η εκμηχάνιση της γεωργικής της παραγωγής. Ήδη, η Π. Πετρόπουλος έχει συμφωνήσει να διαθέσει στην αφρικανική χώρα τα αγροτικά μηχανήματα της Kubota , τις γεννήτριες Petrogen και τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας BES0 , ενώ πιθανολογείται βάσιμα και η σύναψη άλλων εμπορικών συμφωνιών.

, η εισηγμένη σταματά να είναι μια εταιρεία που απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα και επεκτείνεται σε μια χώρα πολύ μεγάλου πληθυσμού, και πολλών , μια χώρα η οποία καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως για παράδειγμα η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και η εκμηχάνιση της γεωργικής της παραγωγής. Ήδη, η Π. Πετρόπουλος έχει συμφωνήσει να διαθέσει στην αφρικανική χώρα τα αγροτικά μηχανήματα της , τις γεννήτριες και τις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας , ενώ πιθανολογείται βάσιμα και η σύναψη άλλων εμπορικών συμφωνιών. Η κυριότερη όμως αλλαγή που επιχειρείται είναι η διεύρυνση της προσφερόμενης προϊοντικής γκάμας, καθώς στα πολύ γνωστά brand names του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας, θα προστεθούν και προϊόντα, προσαρμοσμένα στην απαιτήσεις της βιωσιμότητας και της πράσινης μετάβασης, που θα παράγονται από την ίδια την εταιρεία («made in Greece by Greeks»), από την Ecoshift, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πρακτικά στα μέσα της τρέχουσας χρονιάς. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει το λανσάρισμα των ηλεκτρικών scooter NOOS και των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας BES0.

της προσφερόμενης προϊοντικής γκάμας, καθώς στα πολύ γνωστά brand names του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται στη χώρα μας, θα προστεθούν και προϊόντα, προσαρμοσμένα στην απαιτήσεις της βιωσιμότητας και της πράσινης μετάβασης, που («made in Greece by Greeks»), από την Ecoshift, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πρακτικά στα μέσα της τρέχουσας χρονιάς. Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει το λανσάρισμα των ηλεκτρικών scooter και των μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας BES0. Επιπρόσθετα, η πρόσφατα εξαγορασθείσα εταιρεία ΤΕΜΜΑ, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας κυρίως για τον αμυντικό τομέα και τη βαριά βιομηχανία, με σημαντικές ωστόσο προοπτικές και σε άλλους τομείς, όπως ο τομέας της ιατρικής και των ηλεκτρονικών.

Η Π. Πετρόπουλος σημείωσε πέρυσι νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων (στα 239,5 εκατ. έναντι 213,5 εκατ. το 2023 και 117,3 εκατ. το 2019) και κερδών (9,44 εκατ. ευρώ, έναντι 8,05 εκατ.), ενώ κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς εμφάνισε νέα άνοδο πωλήσεων και καθαρού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο, πάντως, της φετινής τακτικής γενικής συνέλευσης, η διοίκηση της Π. Πετρόπουλος είχε δηλώσει πως θα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη σε περίπτωση που φέτος θα καταφέρει να επαναλάβει τις περυσινές της επιδόσεις.

H Π. Πετρόπουλος τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ταμπλό του ΧΑ με μια τρέχουσα αποτίμηση γύρω στα 62,5 εκατ. ευρώ, όταν στις 30/6/2025 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν διαμορφωθεί στα 58,67 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τη μετοχική της σύνθεση, το 56,7% ελέγχεται από τους βασικούς μετόχους το 20,8% από θεσμικά χαρτοφυλάκια, το 15% από ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 7,5% αφορά ίδιους τίτλους που έχουν αποκτηθεί έναντι πολύ χαμηλότερου μέσου κόστους.