Απορροφά τη Ζήρεια η Χήτος (Ζαγόρι), γενναία αύξηση κεφαλαίου

Η ηπειρωτική βιομηχανία ΧΗΤΟΣ γνωστή για το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, προχωρά σε απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ΖΗΡΕΙΑ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με απώτερο στόχο την ενίσχυση των εσόδων, του EBITDA και τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών.

Σύμφωνα με την αποτίμηση που έκανε η PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε., η καθαρή θέση της ΖΗΡΕΙΑ είναι στα 868.954 ευρώ με συνολικό ενεργητικό 9,24 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 8,37 εκατ. ευρώ. Η απορρόφηση πραγματοποιείται χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΗΤΟΣ, καθώς η μητρική κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της θυγατρικής.

Η ΖΗΡΕΙΑ, που ιδρύθηκε το 2005, λειτουργεί στην Κυλλήνη Κορινθίας, όπου διαθέτει μονάδα εμφιάλωσης φυσικού και επιτραπέζιου νερού με πλήρη εξοπλισμό για άντληση, εμφιάλωση και συσκευασία. Το σύνολο ενεργητικού της ανέρχεται σε 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί 18 εργαζόμενους. Για το 2024, παρουσίασε κύκλο εργασιών 1,26 εκατ. ευρώ και αρνητικό EBITDA 74,8 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας ίδια κεφάλαια -501 χιλ. ευρώ και υποχρεώσεις 7,1 εκατ. ευρώ.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα και ιστορία σχεδόν 70 ετών, είναι από τους μεγάλους του κλάδου. Πέρυσι σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14%, στα 111,98 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 62% στα 9,1 εκατ. ευρώ, ενώ από ζημίες 2,14 εκατ. ευρώ εμφάνισε καθαρά κέρδη 140 χιλ. ευρώ, αλλά έχει συσσωρευμένες ζημιές.

Γι αυτό με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων στις 10 Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7.806.920 ευρώ, μειώνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 3 ευρώ σε 1 ευρώ.

Η μείωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού που θα χρησιμοποιηθεί για τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Μετά τη μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 3.903.460 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.903.460 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.