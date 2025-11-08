Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος «κτίζει» θέση στην παραγωγή

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος (φωτό), γνωστό στέλεχος επενδύσεων με μακρά πορεία στο corporate finance και στις επενδύσεις logistics μέσω της HIG, κάνει μια στροφή προς την αγροδιατροφή, ιδρύοντας τη Pistachio Agrodev, μια νέα εταιρεία -σ.σ. ιδρύθηκε χθες Παρασκευή 7 Νοεμβρίου- με αντικείμενο την καλλιέργεια και επεξεργασία φιστικιών.

Η Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις Φυστικιάς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της νέας εταιρείας, ιδρύθηκε από τη Vertex Advisory ΙΚΕ, συμφερόντων του Κωνσταντίνου Μπήτρου και της Βασιλείας Κορωνάκη. Με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και διάρκεια ζωής 50 ετών, η εταιρεία έχει στόχο να αναπτύξει ολοκληρωμένη δραστηριότητα γύρω από τον ξηρό καρπό που έχει συνδεθεί με την Αίγινα. Δηλαδή παραγωγή, επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ακόμη και ανάπτυξη προϊόντων με βάση το φιστίκι.

Η Vertex Advisory, ιδρύθηκε ως επενδυτική και συμβουλευτική εταιρεία και μετά τις τροποποιήσεις του καταστατικού της, καλύπτει πλέον ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από real estate και τεχνικά έργα, μέχρι εμπορικές δραστηριότητες και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Ο Μπήτρος, με καταγωγή από τον Αργοσαρωνικό, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε funds, real estate, logistics και ξενοδοχεία, έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο γνωστά projects ιδίως στο logistics. Διετέλεσε μέχρι την περασμένη άνοιξη CEO της Streem Global/OB Streem, του σχήματος που ενοποίησε εταιρείες logistics όπως η Μακιός και η Ορφέας Βεϊνόγλου, που σχεδιάζει το μεγαλύτερο πάρκο logistics της χώρας στον Ασπρόπυργο, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.