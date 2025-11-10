#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Σε θετικό πεδίο επιστρέφουν οι ασιατικές μετοχές -Ράλι 3,3% στη Σεούλ

Νέος κύκλος επενδύσεων στην Προσοτσάνη Δράμας από τη Sary

Παρά τον περιορισμένο τζίρο έναντι του ανταγωνισμού, παράγει κέρδη και μάλιστα αναλογικά πολύ υψηλότερα. Στα 6 εκατ. ευρώ η νέα επένδυση στη μονάδα αλλαντικών.

Νέος κύκλος επενδύσεων στην Προσοτσάνη Δράμας από τη Sary

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 08:24

Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, αυξημένα κόστη και πιεσμένα περιθώρια, η βιομηχανία Σαρήμπογιας Α.Ε. από την Προσοτσάνη Δράμας πάει κόντρα στο ρεύμα.

Πέρυσι οι πωλήσεις της αλλαντοβιομηχανίας, γνωστής με το brand Sary, διαμορφώθηκε στα 9,61 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το 2023, ωστόσο τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν στα 826 χιλ. ευρώ, υπερδιπλάσια από το 2023 που ήταν στις 395 χιλ ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άνοδο 109%, στα 1,07 εκατ. ευρώ, επίδοση που λίγοι ανταγωνιστές του κλάδου μπορούν να επιδείξουν αναλογικά με το μέγεθος του τζίρου τους.

Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν χαμηλό δανεισμό, αυστηρό έλεγχο κόστους και συνεχή επένδυση σε υποδομές. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα 3,3 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτουν τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της ακριτικής αλλαντοβιομηχανάις είναι οι επενδύσεις. Πέρυσι, η εταιρεία δαπάνησε πάνω από 680.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης και διανομής.

Και έπεται συνέχεια. Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους 6,09 εκατ. ευρώ, που αφορά την επέκταση της μονάδας στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης. Το έργο εντάσσεται στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» του Αναπτυξιακού Νόμου, με φορολογική απαλλαγή 1,26 εκατ. ευρώ και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 2,4 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Η Σαρήμπογιας διαθέτει οικόπεδο 8.000 τ.μ. και βιομηχανοστάσιο 2.645 τ.μ., ενώ διατηρεί υποκαταστήματα στη Δράμα και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ενισχύοντας την παρουσία της στην Αττική μέσω ενός ευέλικτου δικτύου χονδρικής και λιανικής. Επίσης απασχολεί 68 εργαζόμενους, ενώ μεταξύ άλλων διαθέτει και πιστοποίηση HALAL.

Όσο για τις ρίζες της εταιρείας, η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα το 1890 και το 1938 εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου ξεκίνησε με το πρώτο εργαστήριο, ενώ σήμερα την εταιρεία «τρέχει» η τέταρτη γενιά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος «κτίζει» θέση στην παραγωγή

Δεύτερο συνεχόμενο μήνα έπεσαν οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Νέα έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των νησιωτικών επιχειρήσεων

Οι αδελφοί Παντελιάδη «ρίχνουν» 12,9 εκατ. στην Ήπειρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο