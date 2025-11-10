Νέος κύκλος επενδύσεων στην Προσοτσάνη Δράμας από τη Sary

Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, αυξημένα κόστη και πιεσμένα περιθώρια, η βιομηχανία Σαρήμπογιας Α.Ε. από την Προσοτσάνη Δράμας πάει κόντρα στο ρεύμα.

Πέρυσι οι πωλήσεις της αλλαντοβιομηχανίας, γνωστής με το brand Sary, διαμορφώθηκε στα 9,61 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το 2023, ωστόσο τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν στα 826 χιλ. ευρώ, υπερδιπλάσια από το 2023 που ήταν στις 395 χιλ ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άνοδο 109%, στα 1,07 εκατ. ευρώ, επίδοση που λίγοι ανταγωνιστές του κλάδου μπορούν να επιδείξουν αναλογικά με το μέγεθος του τζίρου τους.

Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν χαμηλό δανεισμό, αυστηρό έλεγχο κόστους και συνεχή επένδυση σε υποδομές. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα 3,3 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτουν τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της ακριτικής αλλαντοβιομηχανάις είναι οι επενδύσεις. Πέρυσι, η εταιρεία δαπάνησε πάνω από 680.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης και διανομής.

Και έπεται συνέχεια. Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους 6,09 εκατ. ευρώ, που αφορά την επέκταση της μονάδας στο Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης. Το έργο εντάσσεται στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» του Αναπτυξιακού Νόμου, με φορολογική απαλλαγή 1,26 εκατ. ευρώ και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 2,4 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Η Σαρήμπογιας διαθέτει οικόπεδο 8.000 τ.μ. και βιομηχανοστάσιο 2.645 τ.μ., ενώ διατηρεί υποκαταστήματα στη Δράμα και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ενισχύοντας την παρουσία της στην Αττική μέσω ενός ευέλικτου δικτύου χονδρικής και λιανικής. Επίσης απασχολεί 68 εργαζόμενους, ενώ μεταξύ άλλων διαθέτει και πιστοποίηση HALAL.

Όσο για τις ρίζες της εταιρείας, η οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα το 1890 και το 1938 εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου ξεκίνησε με το πρώτο εργαστήριο, ενώ σήμερα την εταιρεία «τρέχει» η τέταρτη γενιά.