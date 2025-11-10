Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Συνεχίζεται το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας

Την έναρξη της νέας εσοδείας βυνοποιήσιμου κριθαριού για την περίοδο 2025-2026 ανακοίνωσε η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας που εφαρμόζει σε συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς από τον Έβρο μέχρι τη Χαλκιδική και τη Λήμνο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «με σταθερή δέσμευση στην ενίσχυση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και στη χρησιμοποίηση 100% ελληνικού κριθαριού για την παραγωγή της μπύρας Βεργίνα, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τους αγρότες μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες, εγγυημένες τιμές και τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Το πρόγραμμα, που πρώτοι εφαρμόσαμε από το 2006, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς συμβολαιακής γεωργίας στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας: δίκαιη και σταθερή τιμή αγοράς για τους παραγωγούς, εγγυημένη απορρόφηση όλης της παραγωγής, παροχή πιστοποιημένου σπόρου και γεωπονικής καθοδήγησης καθώς επόπτης και συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής από τους έμπειρους γεωπόνους της εταιρείας».

Ο Χρήστος Αραμπατζόγλου, γεωπόνος της ΖΜΘ, δήλωσε:

«Η νέα εσοδεία σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας κοινής προσπάθειας που συνδέει τον Έλληνα παραγωγό με την ελληνική ζυθοποιία. Μέσα από το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας στηρίζουμε την αγροτική οικονομία, επενδύουμε στην ποιότητα και δημιουργούμε υπεραξία για όλους».