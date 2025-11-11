#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το «μαξιλάρι» της Ελαΐς-Unilever στην μετά-παγωτό εποχή

Υψηλή κερδοφορία, μηδενικός δανεισμός και πλεονάζουσα ρευστότητα, για την ελληνική θυγατρική της Unilever. Ποιος είναι ο σχεδιασμός χωρίς τις δραστηριότητες στο παγωτό.

Το «μαξιλάρι» της Ελαΐς-Unilever στην μετά-παγωτό εποχή

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 07:34

Αν για τον μητρικό όμιλο Unilever η περασμένη χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες καθώς σημαδεύτηκε από αλλαγή ηγεσίας, αναδιάρθρωση, μείωση προσωπικού, αποεπένδυση και δυσπιστία από τις αγορές, αυτό δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανείς για την εν Ελλάδι θυγατρική του.

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas ένας από τους ισχυρούς βιομηχανικούς βραχίονες της χώρας, κατάφερε να διατηρήσει το θετικό momentum παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της πιέστηκαν. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 376,6 εκατ. ευρώ, έναντι 379,5 εκατ. ευρώ το 2023. Οι μέσες τιμές ραφιού των προϊόντων της εταιρείας παρουσίασαν, σύμφωνα με τη Nielsen, πτώση 2,9% στα καθαριστικά προϊόντα, -9% στα απορρυπαντικά, -3,5% στα παγωτά και -5,5% στα τρόφιμα.

Παρά τη στασιμότητα του τζίρου, η αποδοτικότητα βελτιώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 20,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 27% σε ετήσια βάση. Τα EBIT ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ (από 15,1 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πρότεινε διανομή μερίσματος ύψους 14,7 εκατ. ευρώ και σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 775 χιλ. ευρώ, αντανακλώντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη χαμηλή δανειακή της έκθεση.

Με ίδια κεφάλαια 56,1 εκατ. ευρώ, η ΕΛΑΪΣ συνεχίζει να ζει πάνω σε «μαξιλάρι» ασφαλείας που ξεπερνά το μέτρο της αγοράς και να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, στηριζόμενη αποκλειστικά σε εσωτερικές ταμειακές ροές.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2024, η εταιρεία αύξησε το ποσό της ενδοομιλικής δανειακής κατάθεσης σε συνδεδεμένες εταιρείες από 35 εκατ. ευρώ σε 55 εκατ. ευρώ, με διάρκεια ενός έτους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμά της. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα στον Πειραιά έκτασης 1.046 τ.μ., και διατηρεί δύο εγκαταστάσεις στον Άγιο Ι. Ρέντη και ένα οικόπεδο στην Άρτα.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, που θα την επηρεάσει από εδώ και στο εξής είναι η μεταφορά της δραστηριότητας παγωτού στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδίου «Verdi» της Unilever. Στην Ελλάδα, η κίνηση αυτή υλοποιήθηκε με τη σύσταση της Algida ICC Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα από την 1η Ιουλίου.

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever πώλησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 70,7 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Algida ICC και Magnum ICC Europe B.V., ενώ υπέγραψε σύμβαση «μη γνωστοποιημένου αντιπροσώπου» για την εκτέλεση πωλήσεων εκ μέρους της νέας εταιρείας έως το 2027.

Η μετάβαση συνοδεύτηκε από τη μεταφορά 58 εργαζομένων στην Algida ICC και ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ήδη αφορά 49 άτομα, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος «Productivity Plan». Το σίγουρο είναι πως η μετά-παγωτού εποχή ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ΕΛΑΪΣ.

O διαχωρισμός του κλάδου παγωτού παγκοσμίως αναμένεται να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή της επικεφαλής εταιρείας παγωτού Magnum Ice Cream Company στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης έως το τέλος του έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα 15,5 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της ΕΛΑΪΣ - Unilever το 2024

Ανέβασε στροφές η Unilever το τρίτο τρίμηνο

Νέος κύκλος επενδύσεων στην Προσοτσάνη Δράμας από τη Sary

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος «κτίζει» θέση στην παραγωγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο