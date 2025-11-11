Το «μαξιλάρι» της Ελαΐς-Unilever στην μετά-παγωτό εποχή

Αν για τον μητρικό όμιλο Unilever η περασμένη χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες καθώς σημαδεύτηκε από αλλαγή ηγεσίας, αναδιάρθρωση, μείωση προσωπικού, αποεπένδυση και δυσπιστία από τις αγορές, αυτό δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανείς για την εν Ελλάδι θυγατρική του.

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas ένας από τους ισχυρούς βιομηχανικούς βραχίονες της χώρας, κατάφερε να διατηρήσει το θετικό momentum παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της πιέστηκαν. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 376,6 εκατ. ευρώ, έναντι 379,5 εκατ. ευρώ το 2023. Οι μέσες τιμές ραφιού των προϊόντων της εταιρείας παρουσίασαν, σύμφωνα με τη Nielsen, πτώση 2,9% στα καθαριστικά προϊόντα, -9% στα απορρυπαντικά, -3,5% στα παγωτά και -5,5% στα τρόφιμα.

Παρά τη στασιμότητα του τζίρου, η αποδοτικότητα βελτιώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 20,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 27% σε ετήσια βάση. Τα EBIT ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ (από 15,1 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία πρότεινε διανομή μερίσματος ύψους 14,7 εκατ. ευρώ και σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 775 χιλ. ευρώ, αντανακλώντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη χαμηλή δανειακή της έκθεση.

Με ίδια κεφάλαια 56,1 εκατ. ευρώ, η ΕΛΑΪΣ συνεχίζει να ζει πάνω σε «μαξιλάρι» ασφαλείας που ξεπερνά το μέτρο της αγοράς και να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, στηριζόμενη αποκλειστικά σε εσωτερικές ταμειακές ροές.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του 2024, η εταιρεία αύξησε το ποσό της ενδοομιλικής δανειακής κατάθεσης σε συνδεδεμένες εταιρείες από 35 εκατ. ευρώ σε 55 εκατ. ευρώ, με διάρκεια ενός έτους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμά της. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα στον Πειραιά έκτασης 1.046 τ.μ., και διατηρεί δύο εγκαταστάσεις στον Άγιο Ι. Ρέντη και ένα οικόπεδο στην Άρτα.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, που θα την επηρεάσει από εδώ και στο εξής είναι η μεταφορά της δραστηριότητας παγωτού στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδίου «Verdi» της Unilever. Στην Ελλάδα, η κίνηση αυτή υλοποιήθηκε με τη σύσταση της Algida ICC Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα από την 1η Ιουλίου.

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever πώλησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 70,7 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Algida ICC και Magnum ICC Europe B.V., ενώ υπέγραψε σύμβαση «μη γνωστοποιημένου αντιπροσώπου» για την εκτέλεση πωλήσεων εκ μέρους της νέας εταιρείας έως το 2027.

Η μετάβαση συνοδεύτηκε από τη μεταφορά 58 εργαζομένων στην Algida ICC και ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ήδη αφορά 49 άτομα, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος «Productivity Plan». Το σίγουρο είναι πως η μετά-παγωτού εποχή ανοίγει νέο κεφάλαιο για την ΕΛΑΪΣ.

O διαχωρισμός του κλάδου παγωτού παγκοσμίως αναμένεται να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή της επικεφαλής εταιρείας παγωτού Magnum Ice Cream Company στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης έως το τέλος του έτους.