Νέος διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος στη BAT Hellas ο Jochen Hiller

Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην BAT Hellas αναλαμβάνει ο κ. Jochen Hiller, ο οποίος θα έχει υπό την ηγεσία του τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ, διαδεχόμενος την κα Aigul Bissenova, που αναλαμβάνει νέο ρόλο στον Όμιλο.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην BAT, ο κ. Jochen Hiller έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία διεθνώς, με θέσεις ευθύνης σε ποικίλες αγορές, καθώς και στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Πιο πρόσφατα, διετέλεσε Global Consumer Experience Manager Heated Products στο Λονδίνο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της στρατηγικής μετάβασης της εταιρείας προς τις Νέες Κατηγορίες προϊόντων. Προηγουμένως, υπήρξε Γενικός Διευθυντής της BAT Αυστρίας, όπου ηγήθηκε του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και οδήγησε την εταιρεία σε αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

Η άφιξη του κ. Hiller αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή παρουσία της BAT Hellas στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με γνώμονα το όραμα της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο, χτίζοντας έναν κόσμο χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, όπου οι καπνιστές που δεν είναι σε θέση να διακόψουν, θα μεταβαίνουν σε εναλλακτικές επιλογές με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο.

Με πίστη σε αυτό το όραμα και χάρη στην πολυετή εμπειρία που διαθέτει, ο κ. Jochen Hiller από το νέο του ρόλο ως Διευθύνων Σύμβουλος και Προέδρος Δ.Σ, φέρνει στην Ελλάδα βαθιά γνώση των διεθνών αγορών και πάθος για τη δημιουργία αξίας, μέσω της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η BAT Hellas είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Υπό την διαχείριση της έχει τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ, ενώ αποτελεί μέλος της British American Tobacco plc, ενός παγκόσμιου ηγέτη στα καταναλωτικά αγαθά που ιδρύθηκε το 1902, απασχολεί πάνω από 50.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 αγορές παγκοσμίως, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.