#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Προσωπικά δάνεια Eurobank για τους χρήστες της πλατφόρμας Spitogatos

Σε όλες τις αγγελίες αγοράς και μίσθωσης ακινήτων που προβάλλονται στο Spitogatos, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank.

Προσωπικά δάνεια Eurobank για τους χρήστες της πλατφόρμας Spitogatos

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 12:52

Η πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων Spitogatos ενημερώνει για τη νέα δυνατότητα που προκύπτει από τη συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. η οποία έχει ως στόχο να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τους χρήστες στα πρώτα τους βήματα προς το νέο τους σπίτι.

Πλέον, σημειώνει η εταιρεία, σε όλες τις αγγελίες αγοράς και μίσθωσης ακινήτων που προβάλλονται στο Spitogatos, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για χορήγηση προσωπικού δανείου από την Eurobank. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τα σημαντικά πρώτα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη μετακίνηση σε νέο σπίτι, όπως η προκαταβολή ενοικίου, τα έξοδα μεσιτείας, τα έξοδα μετακόμισης, τα έξοδα μικροεπισκευών ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Επιλέγοντας να λάβει περαιτέρω πληροφορίες, ο χρήστης του Spitogatos θα ανακατευθύνεται μέσω υπερσυνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα της Eurobank, όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα προσωπικά δάνεια και, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-Banking ή mobile-Banking για τη χορήγηση δανείου.

Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Spitogatos να προσφέρει στους χρήστες περισσότερα εργαλεία και ολοκληρωμένες λύσεις που διευκολύνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας αναζήτησης ακινήτου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καραβίας: Πρέπει να κλείσει η ψαλίδα παραγωγικότητας

H Eurobank χορηγός στην τελετή απονομή του «Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται και μαζί της και οι εργαζόμενοι

Eurobank: Περιοδεία της διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, έρχονται εκταμιεύσεις 600 εκατ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο