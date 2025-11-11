#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση δυο θυγατρικών

Η εταιρεία ενημέρωση ότι εγκρίθηκε η απορρόφηση της FLS ΜΟΔΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ από την One Outlet.

Fais Group: Εγκρίθηκε η συγχώνευση δυο θυγατρικών

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 15:24

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε σε συνέχεια της από 12/6/2025 ανακοίνωσης της περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης θυγατρικών, και πιο συγκεκριμένα την συγχώνευση με απορρόφηση από την ONE OUTLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, το διακριτικό τίτλο ONE OUTLET A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ 131375901000, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FLS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο F.L.S. ΜΟΔΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 149671101000, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως την 11/11/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5630134, η με αριθμό 11731/11-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΙΟΒ469ΗΕΘ-ΖΜΨ), και της κοινοποιήθηκε με αρ.πρωτ. 3758828, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των 100% προαναφερθεισών θυγατρικών της εταιρειών (με άμεση και έμμεση συμμετοχή) με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Fais Group: Γιατί ανακλήθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών

Φάις Συμμετοχών: Ανακαλείται η συγχώνευση τεσσάρων θυγατρικών

Η Cepal εξαγόρασε την εταιρεία fintech Finclude

Συνεργασία ομίλου Fais με την πλατφόρμα Shopify

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο