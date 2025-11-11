#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

ΕΣΕΕ: Παρέμβαση για τα υψηλά μισθώματα στα καταστήματα

Ο τζίρος των καταστημάτων παραμένει στάσιμος, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται συνεχώς. «Τα υψηλά μισθώματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις μας», τόνισε ο πρόεδρος Σταύρος Καφούνης.

ΕΣΕΕ: Παρέμβαση για τα υψηλά μισθώματα στα καταστήματα

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 16:07

Παρέμβαση, ώστε να ανακοπεί η συνεχής άνοδος του ύψους των μισθωμάτων για επαγγελματικούς χώρους ετοιμάζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Αυτό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και υπογραμμίζοντας ότι ο τζίρος των καταστημάτων παραμένει στάσιμος, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται συνεχώς —«με τα υψηλά μισθώματα να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις μας».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχονται οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως τόνισε, «θέλουμε ελεύθερο εμπόριο, αλλά με τίμιους και ίσους κανόνες για όλους:

  • με ίδιους δασμούς για όποιον στέλνει προϊόντα σε ευρωπαϊκό έδαφος
  • με τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας
  • με ουσιαστικούς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάλεσμα ΕΣΕΕ σε κυβέρνηση να επιβάλει περιορισμούς στη Shein

Καφούνης: Εγκαινιάζουμε το «Δίκτυο ΕΣΕΕ» για την ενεργή στήριξη των επιχειρήσεων

Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

Citi: Υψηλά περιθώρια ανόδου για Titan και Jumbo, «buy»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο