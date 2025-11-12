Νέα πρόταση της Cooke για Avramar κατατέθηκε στις τράπεζες

Κλιμακώνεται η μάχη για τον έλεγχο της Avramar, του μεγαλύτερου ομίλου ιχθυοκαλλιέργειας της Ελλάδας. Εδώ και λίγες ώρα στα «χέρια» των Τραπεζών βρίσκεται επιστολή των Καναδών της Cooke Inc με τη νέα δεσμευτική προσφορά τους για την απόκτηση των δανείων της Avramar.

Η επιστολή με την αναθεωρημένη δεσμευτική προσφορά του απεστάλη προς τις Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank και doValue Greece, προβλέπει την καταβολή 110 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την απόκτηση του λεγόμενου «Target Debt».

Από την προσφορά, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εξαιρούνται εγγυημένα δάνεια περίπου 30 εκατ. ευρώ, -σ.σ. περιλαμβάνονται εκείνα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-, τα οποία οι τράπεζες μπορούν να τα ανακτήσουν έως και κατά 80%. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι συνολικές ανακτήσεις των τραπεζών από τη συμφωνία με Cooke υπολογίζεται ότι κινούνται στα 130 εκατ. ευρώ, αναφέρουν πηγές με γνώση.

Επίσης η Cooke προτίθεται μετά την αποδοχή της αναθεωρημένης προσφοράς, να καταθέσει εγγυητική επιστολή 27,5 εκατ. ευρώ, εκδοθείσα από την DNB Bank AS. Μάλιστα η εγγυητική θα καταβληθεί στο σύνολό της στους δανειστές ως αποζημίωση, εάν η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί εξ υπαιτιότητας της Cooke.

Η προσφορά, που παραμένει ενεργή έως τις 21 Νοεμβρίου, συνοδεύεται από πρόσκληση υπογραφής μνημονίου κατανόησης (MoU), το οποίο θα καθορίζει τους όρους της συναλλαγής. Η Cooke ζητά συνεργασία για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Avramar «το συντομότερο δυνατόν», προκειμένου να εγκριθούν τα σχετικά ζητήματα, καθώς και πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες της εταιρείας.

Η πρόταση δεν απαιτεί ομοφωνία όλων των δανειστών καθώς η Cooke δηλώνει ότι μπορεί να προχωρήσει σε αναλογική (pro rata) εξαγορά των απαιτήσεων ανά τράπεζα και ζητά από τους δανειστές να καθορίσουν αναλογικά τις εκπτώσεις ανά δάνειο.

Η κίνηση της Cooke έρχεται σε χρονική στιγμή όπου η διοίκηση της Avramar συντάσσει, σε συνεργασία με τον εμιρατινό όμιλο Aqua Bridge, που έχει αναδειχθεί ως προτιμητέος επενδυτής, το σχέδιο εξυγίανσης. Το σχέδιο επρόκειτο να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών έως τις 31 Οκτωβρίου. Προθεσμία που ήδη παρήλθε.

Ούτε η νέα ημερομηνία της 10ης Νοεμβρίου τηρήθηκε, με αποτέλεσμα η κατάθεση να μετατεθεί για τις 17 Νοεμβρίου, αν και οι πλέον ρεαλιστικές εκτιμήσεις τοποθετούν την υποβολή στις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει υπάρξει αλλαγή στον σχεδιασμό. Αρχικά, ο στόχος ήταν η κατάθεση τριών ξεχωριστών σχεδίων στα αντίστοιχα Πρωτοδικεία, λόγω της διαφορετικής έδρας των βασικών θυγατρικών, Ανδρομέδα (Πάτρα), Περσέας (Κόρινθος) και Avramar Εμπορική (Αθήνα). Μετά προκρίθηκε η επιλογή του ενιαίου σχεδίου εξυγίανσης, για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε μεταφορά της έδρας των δύο πρώτων εταιρειών στην Αθήνα, και η κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τις τελευταίες ώρες πάντως έχει επανέλθει στο τραπέζι το σχέδιο για την κατάθεση τριών ξεχωριστών φακέλων. Όμως ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει εντός του μήνα για να μην χαθεί χρόνος, αναφέρουν τραπεζικές πηγές γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γραφτεί εκ νέου το σχέδιο με οικονομικά στοιχεία 9μήνου.

«Πρέπει να πάμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου, γιατί αλλιώς πρέπει να αλλάξεις τα στοιχεία του φακέλου και έτσι χάνεται πολύτιμος χρόνος», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Η πρόταση της Aqua Bridge, προβλέπει διαγραφή 70% του τραπεζικού χρέους της Avramar, με το υπόλοιπο 30%, δηλαδή περί τα 160 εκατ. ευρώ, να εξυπηρετείται σε βάθος 7ετίας, ενώ το δάνειο γέφυρα των 20 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί άμεσα.