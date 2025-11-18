Τα επόμενα βήματα της TREK Development μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε ποιες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου στοχεύει η διοίκηση για την απόκτηση πακέτου μετοχών. Η μεγάλη ρευστότητα «όπλο» στα πεδία που δραστηριοποιείται.

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 07:34

«Σας διαβεβαιώ ότι θα τιμήσω τα χρήματα ακόμη και του μικρότερου επενδυτή. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών όχι μόνο θα ενισχύσει το κύρος της εταιρείας, αλλά παράλληλα θα μας διευκολύνει στο μέτωπο των εξαγορών και των συνεργασιών που σκοπεύουμε να κάνουμε και σε βάθος χρόνου θα μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα που σχεδιάζουμε», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος (φωτ.) πρόεδρος και διευθύνων της TREK Development, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο του project management και οι μετοχές της ξεκίνησαν από χθες να διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Η εισηγμένη πλέον εταιρεία στην ΕΝΑ εκτιμάται ότι φέτος θα σημειώσει κύκλο εργασιών της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων μεταξύ 1,5 και 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαπολύζο, οι προοπτικές της εταιρείας του είναι σαφώς αισιόδοξες, καθώς:

  • Διαθέτει ήδη υπογεγραμμένο υπόλοιπο ανεκτέλεστων συμβάσεων της τάξεως των 6,5 με 7 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα τους επόμενους 6-12 μήνες θα διεκδικήσει έργα συνολικής αξίας 12-13 εκατ. ευρώ.
  • Η εισηγμένη θα χρησιμοποιήσει τη μεγάλη ρευστότητα που διαθέτει προκειμένου να αναπτυχθεί τόσο οργανικά, όσο και μέσα από τη διαδικασία της απόκτησης πλειοψηφικών ή μειοψηφικών ποσοστών σε άλλες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, πέρα στο προϋπάρχον θετικό καθαρό ταμείο που υπερέβαινε τα δύο εκατ. ευρώ, προστέθηκε ήδη το 1,9 εκατ. από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ αναμένεται κατά τα επόμενα χρόνια και επιπλέον ρευστότητα από τις σημαντικά θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

Η οργανική ανάπτυξη αφορά την αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού στην Ελλάδα, ενώ οι επιδιωκόμενες εξαγορές (ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις) αφορούν την απόκτηση (πλειοψηφικού, ή και μειοψηφικού) ποσοστού σε τεχνολογικές εταιρείες με παρουσία στους χώρους των έξυπνων πόλεων (smart cities), του έξυπνου νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο πρόεδρος της TREK Development αναφέρθηκε στην έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας του και στο πόσο αναγκαία είναι τα έργα τα οποία αναλαμβάνει (απευθύνεται στο δημόσιο, σε εταιρείες ύδρευσης, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις από το χώρο της ενέργειας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.λπ.).

Μετά την είσοδο στο Χ.Α., οι βασικοί μέτοχοι της TREK Development ελέγχουν το 82,6% της εταιρείας, ενώ στο 17,4% της ελεύθερης διασποράς (free float) μετέχουν και πέντε ισχυρά εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας (μη εκτελεστικό μέλος) του Αθανάσιου Μπαμπανίκα, ανθρώπου με μεγάλη εμπειρία στο διεθνή τραπεζικό χώρο, μέλημα του οποίου θα είναι όχι μόνο η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και η αύξηση του αποτυπώματος της εισηγμένες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

