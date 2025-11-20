Παντελιάδης-Μασούτης: Ερχεται νέος γύρος συγκέντρωσης στα σούπερ μάρκετ

«Ο λαϊκισμός έχει βρει τον πιο εύκολο στόχο στα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν κρυφά κέρδη», είπε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Αριστοτέλης Παντελιάδης (φωτ.) κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Η εισήγηση του κυρίου Παντελιάδη κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, αφήνοντας αιχμές προς την Πολιτεία για στοχοποίηση, μίλησε για «λαϊκιστές» και «λαϊκισμό» που πλήττει άκριτα τον κλάδο ενώ ξεκαθάρισε ότι οι αλυσίδες δεν αποκρύπτουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

«Τα κόμματα παρασύρονται, η δημόσια συζήτηση φανατίζεται και η κοινωνία γίνεται καχύποπτη και εχθρική. Κανείς δεν κερδίζει από αυτό», είπε.

Ο κ. Παντελιάδης περιέγραψε έναν κλάδο σε τροχιά επενδύσεων, όπως είπε την τελευταία 10ετία έχουν επενδύσει 3,5 δισ. ευρώ, υψηλών λειτουργικών εξόδων και πιεσμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε πως αποκλιμακώνεται, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή στις τιμές του 2019, η μόνη πραγματική διόρθωση είναι η ενίσχυση των μισθών μέσα από μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ανέφερε.

«Είναι θετικό ότι σταθεροποιείται η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι καλή χρονιά και δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει την επόμενη», τόνισε. Παρότι κάποιες κατηγορίες προϊόντων εμφανίζουν αυξήσεις και άλλες μειώσεις, «το σύνολο παραμένει πολύ καλό», σημείωσε. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «οι τιμές δεν γυρίζουν εκεί που ήταν προ πενταετίας».

Ο κ. Παντελιάδης τόνισε πως το πραγματικό βάρος της απώλειας εισοδήματος δεν θα καλυφθεί από τη συγκράτηση τιμών αλλά από αυξήσεις στους μισθούς. «Ο μέσος μικτός μισθός στα σούπερ μάρκετ ήταν 1.219 ευρώ το 2023 και έφτασε τα 1.341 ευρώ το 2024 για πλήρη απασχόληση. Η οικονομία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να συνεχίσει».

Η αύξηση παραγωγικότητας, είπε, είναι ο μόνος τρόπος να αυξηθούν ουσιαστικά οι αποδοχές και να ανακτηθεί η αγοραστική δύναμη που «αναμφίβολα έχει μειωθεί λόγω του κόστους ζωής».

Ο πρόεδρος της Ένωσης υπερασπίστηκε τον ρόλο των σούπερ μάρκετ ως «τον πιο αποτελεσματικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας». Όπως είπε, οι προσπάθειες αγορών χωρίς μεσάζοντες ή αυτόματους πωλητές απέτυχαν διεθνώς «επειδή το μοντέλο λειτουργίας των οργανωμένων λιανεμπόρων είναι πιο αποτελεσματικό για τον καταναλωτή».

Ο κλάδος, υπογράμμισε, έχει επενδύσει σε ανακαινίσεις και τεχνολογίες από self-checkout μέχρι ψηφιακά εργαλεία.

Παρά τις επενδύσεις, το λειτουργικό κόστος όπως ρεύμα, μισθώματα, δημοτικά τέλη, λειτουργικά αυξάνει, είπε ο πρόεδρος. «Όσο κι αν το παλεύουμε, τα κόστη στο τέλος θα τα πληρώσει ο καταναλωτής. Είναι αναπόφευκτο», ανέφερε. Στα μισθώματα, η εικόνα είναι εκρηκτική. «Βλέπουμε αυξήσεις 20% κατά μέσο όρο, αλλά και ακραία περιστατικά 170% και 266%», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, παρά τις κατηγορίες περί «υπερκερδών», τα στοιχεία, είπε, λένε άλλη ιστορία καθώς το καθαρό περιθώριο κέρδους από 1,84% το 2023 μειώθηκε στο 1,65% το 2024, ενώ τα EBITDA από 6,54% υποχώρησαν στο 5,97%. «Επομένως, εξαιτίας της αύξησης του κόστους, η κερδοφορία μειώνεται», είπε κατηγορηματικά.

Μάλιστα ο κ. Παντελιάδης απάντησε στη φιλολογία, όπως είπε, για παράλληλες δραστηριότητες σημειώνοντας: «Ας βγάλουμε από το τραπέζι τις θεωρίες περί κρυφών κερδών».

«Για ποιο λόγο να μεταφέρουμε κέρδη (αναφέρεται στις παράλληλες δραστηριότητες); Τον ίδιο φόρο πληρώνουμε. Οι ισολογισμοί μας ελέγχονται κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μεταφερθούν λεφτά. Ας το βγάλουμε από την κουβέντα», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της ΕΣΕ τάχθηκε υπέρ της διαφάνειας, σχολιάζοντας τη ρύθμιση για τα νωπά, αλλά προειδοποίησε ότι όσον αφορά το μέτρο για την τιμή στα νωπά και η ανταλλαγή στοιχείων παραγωγού και τιμολογίων υπάρχει θέμα με βάση την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

«Υπάρχουν ευρωπαϊκές και ελληνικές κατευθυντήριες γραμμές. Η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει την ευθυγράμμιση τιμών. Ο νόμος ρητά απαγορεύει την κοινοποίηση τιμολογίων. Είναι ζητήματα που χρειάζονται προσοχή», είπε.

Κλείνοντας, την τοποθέτησή του είπε: «Υπάρχει πολύς λαϊκισμός, εδώ και παντού. Τα σούπερ μάρκετ είναι εύκολος στόχος. Τα κόμματα παρασύρονται και η κοινωνία γίνεται καχύποπτη και εχθρική. Κανείς δεν κερδίζει από αυτό». Ζήτησε «ψύχραιμη κριτική» και δημόσια συζήτηση με βάση τα δεδομένα, ώστε «να μην παρασύρεται η κοινή γνώμη». Ο κλάδος, είπε, έχει διάθεση συνεργασίας με την κυβέρνηση, «αλλά δεν βλέπουμε πάντα την αντίστοιχη αντιμετώπιση».

Νέο κύμα εξαγορών

Η πίεση που δέχονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχύνει νέο κύμα εξαγορών και περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς, ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης Μασούτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, τα υψηλά μισθώματα και οι ευρύτερες δαπάνες έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασφυκτικό για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Αυτή η μεγάλη πίεση δεν αφορά μόνο εμάς, είναι οριζόντια σε όλη την αγορά», σημείωσε. «Στις μικρομεσαίες αλυσίδες είναι ακόμα πιο έντονη και θεωρώ ότι θα δούμε περισσότερες εξαγορές και συγκέντρωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση».

Νέες εξαγορές ενδέχεται να πυκνώσουν μέχρι και τις αρχές του 2026, καθώς πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες βιωσιμότητας, είπε. «Δεν είμαστε χαρούμενοι με αυτή την προοπτική», ανέφερε. «Ο κλάδος πιέζεται και η πίεση αυτή οδηγεί σε αναγκαστικές κινήσεις».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους, ο χάρτης του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων ενδέχεται να αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα χρόνια, με τα στελέχη να εκτιμούν ότι η συγκέντρωση σε 4-6 μεγάλα δίκτυα θα μειώσει το λειτουργικό κόστος.