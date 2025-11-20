Μασούτης: Ερχεται νέος κύκλος συγκέντρωσης στα σούπερ μάρκετ

Η πίεση που δέχονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχύνει νέο κύμα εξαγορών και περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης Μασούτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, τα υψηλά μισθώματα και οι ευρύτερες δαπάνες έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασφυκτικό για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Αυτή η μεγάλη πίεση δεν αφορά μόνο εμάς, είναι οριζόντια σε όλη την αγορά», σημείωσε. «Στις μικρομεσαίες αλυσίδες είναι ακόμα πιο έντονη και θεωρώ ότι θα δούμε περισσότερες εξαγορές και συγκέντρωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση».

Νέες εξαγορές ενδέχεται να πυκνώσουν μέχρι και τις αρχές του 2026, καθώς πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες βιωσιμότητας, είπε. «Δεν είμαστε χαρούμενοι με αυτή την προοπτική», ανέφερε. «Ο κλάδος πιέζεται και η πίεση αυτή οδηγεί σε αναγκαστικές κινήσεις».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους, ο χάρτης του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων ενδέχεται να αλλάξει ριζικά μέσα στα επόμενα χρόνια, με τα στελέχη να εκτιμούν ότι η συγκέντρωση σε 4-6 μεγάλα δίκτυα θα μειώσει το λειτουργικό κόστος.