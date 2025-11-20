Τα 3+1 νέα projects που τρέχει η Σκλαβενίτης

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας ετοιμάζεται για μεγάλο άνοιγμα στη μαζική εστίαση. Το πλάνο της Pitsos, η Πολωνία και το πρόστιμο. Το σχέδιο για τη Σπιτική Κουζίνα.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 07:35

Την ώρα που η αγορά του λιανεμπορίου πιέζεται από το υψηλό κόστος λειτουργίας και τον ανταγωνισμό, η Σκλαβενίτης, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, επιλέγει να επενδύσει στην καθετοποίηση και σε τομείς που μπορούν να της δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία και νέες πηγές εσόδων.

Ένα από τα σημαντικότερα νέα βήματα είναι το εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων, που αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η εταιρεία βλέπει ότι οι ανάγκες των καταναλωτών αλλάζουν. Όλο και περισσότεροι αναζητούν εύκολες και γρήγορες λύσεις για το καθημερινό φαγητό.

Την ίδια στιγμή, το concept Σπιτική Κουζίνα σχεδιάζεται σε τρία επίπεδα. Εντός Σκλαβενίτη, με μεγαλύτερη ποικιλία, ενιαία παρουσία και πιθανό rebranding. Εκτός Σκλαβενίτη, με προϊόντα που μπορούν να τοποθετηθούν σε άλλα κανάλια. Και αυτόνομο δίκτυο καταστημάτων, για το οποίο προγραμματίζονται πιλοτικά σημεία το α’ τρίμηνο του 2026.

Η εταιρεία γνωρίζει πως το τρίτο σκέλος μπορεί να αλλάξει τον χάρτη. Μια κάθετη αλυσίδα έτοιμου φαγητού, με παραγωγή και brand ελεγχόμενα από έναν παίκτη που ήδη καλύπτει σχεδόν όλη τη χώρα, είναι σίγουρα ένα ισχυρό «όπλο».

Στον Ρέντη, το project της Πίτσος δίνει μια άλλη προοπτική στη μελλοντική ταυτότητα της εταιρείας. Τα έργα, που οδεύουν προς ολοκλήρωση στις αρχές του 2027, θα δημιουργήσουν μεταξύ άλλων έναν ενιαίο χώρο με περίπου 20 καταστήματα εστίασης και μια ζώνη μικρών παραγωγών που θα φιλοξενούνται σε δωρεάν περίπτερα. Πρόκειται για ένα μικρό «food hub», μέσα στο hub. Για μια εταιρεία που βασίστηκε στο μοντέλο των ισχυρών σχέσεων με την ελληνική παραγωγή, η απόφαση έχει και συμβολική διάσταση.

Στο διεθνές επίπεδο, μελέτες για Πολωνία βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό τον νέο διευθυντή διεθνούς δραστηριότητας, όμως ο όμιλος αποκλείει οποιαδήποτε κίνηση για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όσο για το πρόστιμο του υπουργείου Ανάπτυξης, η αλυσίδα έχει καταθέσει προσφυγή και η υπόθεση εκκρεμεί.

