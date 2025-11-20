Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη για τα EBITDA του 2025

Τις εκτιμήσεις της για τη φετινή οικονομική επίδοση της Cenergy (προσαρμοσμένο EBITDA από 310-340 εκατ. σε 335-350 εκατ. ευρώ) αναθεώρησε σε πρώτη φάση η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου, επισημαίνοντας παράλληλα τις ανοδικές προοπτικές που διαγράφονται για τα επόμενα χρόνια τόσο στον κλάδο των καλωδίων όσο και σε αυτόν των σωλήνων χάλυβα.

Ειδικότερα, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Αλέξανδρος Μπένος, στο πλαίσιο του conference call προς τους αναλυτές, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

Στη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου υπογεγραμμένων συμβάσεων (στα 3,3 δισ. ευρώ), καθώς και στο ότι υπάρχουν πολύ αισιόδοξες προσδοκίες για περαιτέρω διεύρυνση του ποσού αυτού μέσα στους επόμενους μήνες. Για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος Μπένος αναφέρθηκε στον κλάδο των καλωδίων, όπου ο όμιλος έχει υποβάλλει μεγάλο αριθμό προσφορών σε σημαντικά projects, σε σειρά εκ των οποίων είτε είναι πολύ κοντά στο να τα «κερδίσει», είτε βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με τους πελάτες. Όλα αυτά, δεν εμπεριέχονται στο προαναφερθέν ποσό των 3,3 δισ. ευρώ.

Θετικά αναμένεται να εξελιχθούν και οι εργασίες στο πεδίο των σωλήνων χάλυβα , καθώς μεταξύ άλλων νέα κοιτάσματα εξερευνώνται και εκμεταλλεύονται, ενώ επίσης θετικές είναι οι προοπτικές και σε ότι αφορά τα CCS projects (έργα που εφαρμόζουν την τεχνολογία της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα).

, καθώς μεταξύ άλλων νέα κοιτάσματα εξερευνώνται και εκμεταλλεύονται, ενώ επίσης θετικές είναι οι προοπτικές και σε ότι αφορά τα CCS projects (έργα που εφαρμόζουν την τεχνολογία της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα). Με εξαίρεση την υπό κατασκευή μονάδα χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ , δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον ορίζοντα, καθώς έχει ήδη διπλασιαστεί το capacity στη μονάδα της Κορίνθου και αυξάνεται σταδιακά η παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο της Θήβας .

Το Μάρτιο του 2026, με την ανακοίνωση των φετινών ετήσιων αποτελεσμάτων, η διοίκηση θα δημοσιοποιήσει το guidance για το προσαρμοσμένο EBITDA της επόμενης χρονιάς. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος είχε μιλήσει για στόχο μεταξύ 380-400 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμη βάση, χωρίς επί του παρόντος να αναφέρεται στο αν ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να πιαστεί το 2026, ή το 2027.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Μπένος ανέφερε πως στις προθέσεις της Cenergy είναι να ακολουθήσει στο μέλλον μια περισσότερο απλόχερη μερισματική πολιτική, όχι μόνο λόγω της ανοδικής μελλοντικής πορείας των κερδών, αλλά και εξαιτίας της σταδιακής διανομής μεγαλύτερου ποσοστού επί των κερδών (το payout ratio από το 21,3% των κερδών του 2024, να ανεβεί σταδιακά προς το 25%-30%).