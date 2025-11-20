ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση 25% στον κύκλο εργασιών, στα €31,14 εκατ. τα καθαρά κέρδη

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. δημοσίευσε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2025. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €259,69 εκ. έναντι €207,48 εκ. το 2024 (αυξημένος +25,2%).

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής:

• Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €72,16 εκ. έναντι €69,45 εκ. το εννεάμηνο 2024.

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €42,94 εκ. έναντι €43,72 εκ. το εννεάμηνο 2024.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €38,13 εκ., έναντι €40,06 εκ. το εννεάμηνο 2024.

• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε € 31,14εκ., έναντι €36,36 εκ. το εννεάμηνο 2024.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +28,7% σε αξία και +27,2% σε όγκο. Στις αγορές εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +42,7%, ξεπερνώντας τα €140εκ. Πλέον, οι εξαγωγές γιαουρτιού προσεγγίζουν το 70% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Η σημαντική ώθηση έρχεται από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου [+63%] και της Ιταλίας [+21%].

Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα €63εκ, παρουσιάζοντας αύξηση +5,8% σε αξία. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +2,0 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 37,9%, και προκαλώντας ισχυρή πίεση στα μερίδια των επώνυμων γιαουρτιών. Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ απώλεσαν μερίδιο 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 13,8%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Σεπ. 2025].

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν αύξηση +8,3% σε αξία. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

Σημαντική είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων παγωτού στο εξωτερικό [+38,3%], με όχημα το Greek Frozen Yogurt και τις νέες συνεργασίες στην κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας.