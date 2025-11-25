Δύο νέα καταστήματα Μεϊδάνης σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Η Μεϊδάνης, μια από τις πιο καθιερωμένες εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, συνεχίζει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία επενδύοντας σε νέα σημεία εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει η εταιρεία, και με γνώμονα τις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών στις δύο κομβικές πόλεις της περιφέρειας, η εταιρεία προχωρά εντός του 2025 στην ενίσχυση της παρουσίας της σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη με δύο σύγχρονα και λειτουργικά καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Το κατάστημα στην Πάτρα βρίσκεται σε κομβικό σημείο στην ανατολική πύλη της πόλης, επί της βασικής οδικής αρτηρίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών 159, διπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό καταστημάτων Μεϊδάνης στην πόλη. Το νέο κατάστημα διαθέτει άνετους χώρους στάθμευσης και αυτόνομη είσοδο φόρτωσης εμπορευμάτων.

Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς, Εθν.Αντιστάσεως 116, επίσης σε γεωγραφικά επίκαιρο σημείο της πόλης. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου καταστήματος παροχής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κι εύκολα προσβάσιμους χώρους στάθμευσης. Πέρα από τα γνωστά τμήματα προϊόντων, όπως το διακοπτικό υλικό, εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας, επαγγελματικά εργαλεία κ.α., στο συγκεκριμένο κατάστημα έχει υλοποιηθεί και ειδικός χώρος παρουσίασης λύσεων επαγγελματικού και αρχιτεκτονικού φωτισμού (dark room) με δεκάδες προγραμματισμένα σενάρια, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες φωτισμού για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.