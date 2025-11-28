#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Συγκρατημένα κέρδη για τη Wall Street - Ανοδος για τον χρυσό

Μουζάκης: Αίτηση για προσημείωση δύο ακινήτων λόγω της εγγυητικής για την Ηλιος

Το αίτημα υποβλήθηκε λόγω εγγυητικής ευθύνης υπέρ της Ηλιος Βιομηχανία Πλεκτικής. Στα 2 εκατ. ευρώ η απαίτηση. Υποβλήθηκε και αίτημα προσωρινής διαταγής που απορρίφθηκε.

Μουζάκης: Αίτηση για προσημείωση δύο ακινήτων λόγω της εγγυητικής για την Ηλιος

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 14:42

Η εταιρεία Μουζάκης, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ. 27 του Ν. 4443/2016 και του άρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών, προχωρεί στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GAIA SECURITISATION II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκχωρήσει απαιτήσεις της, κατέθεσε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί δύο (2) ακινήτων της Εταιρείας μας, προς εξασφάλιση φερόμενης απαίτησής της, ύψους -κατά τους ισχυρισμούς της- δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα και λεπτών εξήντα ενός (€2.006.139,61), εξ αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της Εταιρείας υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ».

Ομού με την ως άνω Αίτηση, η αιτούσα εταιρεία σώρευσε αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής περί μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των δύο (2) ακινήτων -έως τη συζήτηση της Αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο για την απαίτησή της.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα Προσωρινής Διαταγής κρίνοντας ότι δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για την αναφερόμενη απαίτηση της αιτούσας.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της και θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε εξέλιξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς θα λύνονται οι φορολογικές διαφορές με την ΑΑΔΕ

Εφορία: Βγάζει στο σφυρί από βίλες στη Μύκονο μέχρι... αποθήκες

Ρυθμίστηκαν χρέη 581,5 εκατ. ευρώ μέσω εξωδικαστικού τον Οκτώβριο

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από Goldman Sachs

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο