Μουζάκης: Αίτηση για προσημείωση δύο ακινήτων λόγω της εγγυητικής για την Ηλιος

Η εταιρεία Μουζάκης, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαρκούς και ακριβούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ. 27 του Ν. 4443/2016 και του άρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί δημοσίευσης προνομιακών πληροφοριών, προχωρεί στη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Εταιρεία ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GAIA SECURITISATION II DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», στην οποία η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει εκχωρήσει απαιτήσεις της, κατέθεσε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί δύο (2) ακινήτων της Εταιρείας μας, προς εξασφάλιση φερόμενης απαίτησής της, ύψους -κατά τους ισχυρισμούς της- δύο εκατομμυρίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα και λεπτών εξήντα ενός (€2.006.139,61), εξ αναφερόμενης εγγυητικής ευθύνης της Εταιρείας υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ».

Ομού με την ως άνω Αίτηση, η αιτούσα εταιρεία σώρευσε αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής περί μη μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των δύο (2) ακινήτων -έως τη συζήτηση της Αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο για την απαίτησή της.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα Προσωρινής Διαταγής κρίνοντας ότι δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για την αναφερόμενη απαίτηση της αιτούσας.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της και θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές για κάθε εξέλιξη.