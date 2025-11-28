#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aktor: Απέσπασε τη διάκριση «Silver Medal Award» από την EcoVadis

Η διάκριση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο στο ανώτερο 15% των εταιρειών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

Aktor: Απέσπασε τη διάκριση «Silver Medal Award» από την EcoVadis

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 17:14

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR συμμετείχε στην διαδικασία αξιολόγησης του διεθνούς φορέα EcoVadis, ενός από τους κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, στην οποία διακρίθηκε με το “Silver Medal Award”, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλο το φάσμα των σχετικών απαιτήσεων. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο στο ανώτερο 15% των εταιρειών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική. Η συνολική βαθμολογία του Ομίλου υπερέβη τον μέσο όρο του κλάδου, γεγονός που αντανακλά τη συστηματική εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών και υπεύθυνων διαδικασιών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. 

Η αναγνώριση από την EcoVadis δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική διάκριση, αλλά και μια σαφή επιβεβαίωση της σταθερής δέσμευσης και της αποδεδειγμένης απόδοσης του Ομίλου AKTOR στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει την κατεύθυνση και τη δέσμευση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, η οποία εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή πρόοδο και βελτίωση. 

Με βάση αυτή τη στρατηγική, ο Όμιλος υλοποιεί μια ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, στηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τους προμηθευτές, ενώ επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ίση μεταχείριση, με στόχο την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο των δραστηριοτήτων του.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξάρχου: LNG και παραχωρήσεις θα ισχυροποιήσουν τον όμιλο Aktor

Επεσαν οι υπογραφές στo deal AKTOR-ΔΕΠΑ-Venture Global για LNG στην Ουκρανία

COP30: Οι πράσινες ελπίδες στον μεγαλύτερο ρυπαντή, την Κίνα

Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν ιστορικές ευκαιρίες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο