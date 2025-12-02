#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Τα μέλη του ΔΣ που συμμετείχαν στην επανεπένδυση μερίσματος

Μεταξύ άλλων, μετοχές απέκτησαν ο Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και η Ευτυχία Κουτσουρέλη μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

BriQ Properties: Τα μέλη του ΔΣ που συμμετείχαν στην επανεπένδυση μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 18:20

Η Εταιρεία BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει  ότι τα παρακάτω Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τέτοια πρόσωπα, απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες πιστώθηκαν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την 27.11.2025, με τιμή διάθεσης €2,83 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025, δυνάμει της από 24.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε µε την απόφαση της από 29.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

1_1367.JPG

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Finance: Γιατί οι μετοχές των ΑΕΕΑΠ θα σημειώσουν άνοδο

ΑΕΕΑΠ: Κλείνουν τη χρονιά με πάνω από 6 δισ. ευρώ χαρτοφυλάκια

BriQ Properties: Στο ταμπλό 743.016 νέες μετοχές από επανεπένδυση του μερίσματος

BriQ Properties: Πόσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο