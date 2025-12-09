#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελινόιλ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Πολίτης από μέλος του ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 5 Ιανουαρίου 2026 με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελινόιλ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Πολίτης από μέλος του ΔΣ

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 21:20

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην σημερινή του συνεδρίαση έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Πολίτη από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω επαυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 5 Ιανουαρίου 2026 με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πτώση για έσοδα και κέρδη στην ελίν το 9μηνο

Ο Βασίλης Μουρδουκούτας Chief Strategy & Growth Officer του ομίλου V+O

Νέος Chief Strategic Growth Officer της Παπουτσάνης ο Paul Alexander Carr Pickering

Ο Αντώνης Κυριαζής παρέδωσε τα ηνία της Entersoftone

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο