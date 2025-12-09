#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Revoil: Απέκτησε εταιρεία ΑΠΕ αντί 1 εκατ. ευρώ

Η εξαγοράσιμη εταιρεία διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 6 MW, ο οποίος βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 18:14

Την εξαγορά του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Survey Energy 1, ολοκλήρωσε η Rev Energy Group, 100% θυγατρική της Revoil, όπως ανακοίνωσε η τελευταία. 

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 1 εκατομμύριο ευρώ και αφορά στην απόκτηση εταιρείας η οποία διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 6 MW, ο οποίος βρίσκεται στο Δήμο Θηβαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Το έργο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου, υποστηρίζοντας τον εταιρικό στόχο για 200 MW έργων σε λειτουργία έως το 2030.

«Η διοίκηση της REVOIL παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και στη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στον τομέα της καθαρής ενέργειας», καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

