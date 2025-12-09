Nexans: Συνεχίσουμε το GSI σύμφωνα με τα ορόσημα του πελάτη

Ανακοίνωση εξέδωσε η γαλλική Nexans, κατασκευαστής του καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά από δημοσιεύματα ότι προχωρά σε αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων για την κατασκευή του δεδομένου ότι Ελλάδα και Κύπρος αποφάσισαν να διεξάγουν νέα έκθεση για το έργο.

Στην ανακοίνωση αναφέρει:

Απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης της Κύπρου σχετικά με το έργο Great Sea Interconnector, η Nexans επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σε συμφωνία με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί με τον πελάτη. Τέτοια ορόσημα, σε έργα παρόμοιας φύσης και μεγέθους, ενδέχεται να προσαρμόζονται κατά διαστήματα.

Η Nexans συνεχίζει να υποστηρίζει τον πελάτη της και, από την έναρξη του έργου Great Sea Interconnector, έχει λάβει σημαντικές πληρωμές που έχουν καταστήσει δυνατή την κατασκευή του καλωδίου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος εξαλείφει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική έκθεση σε περίπτωση προσαρμογών του έργου.