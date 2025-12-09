#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΤΕΡ: Δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας 2,37 εκατ. ευρώ σε στέλεχος

Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης, Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 770.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €2.371.600,00.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 18:42

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με την παρούσα γνωστοποιεί ότι την 8η Δεκεμβρίου 2025 το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο απέκτησε, μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου διαπραγμάτευσης (Over the Counter), μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση, Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 770.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €2.371.600,00, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 5ης Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία εκκαθάρισης).

Πρόκειται για μετοχές που διανέμονται δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, και διατέθηκαν στον κ. Απόστολο Μπακογιάννη του Ζήση, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, υπό τους όρους του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 και τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, το οποίο (πρόγραμμα) εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.07.2025.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

