ΕΥΑΘ: Στο 69,02% μειώθηκε το ποσοστό του Δημοσίου

Η ΕΥΑΘ, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, την οποία έλαβε στις 10.12.2025 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος της ΕΥΑΘ Α.Ε., «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), της οποίας ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, την 8η Δεκεμβρίου 2025 πώλησε 1.815.000 μετοχές, εκδόσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,00% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σε ειδικούς επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών.

Κατόπιν της πώλησης, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 19,02%, που αντιστοιχεί σε 6.902.999 μετοχές με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.

Το συνολικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Α.Ε. και των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο έχει μεταβληθεί και ανέρχεται σε 69,02% (25.053.000 μετοχές), εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν σε 18.150.001 μετοχές (50% συν 1 μετοχή) και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου σε 6.902.999 μετοχές (19,02%).