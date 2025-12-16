Η απάντηση της Aqua Bridge στην πρόταση της Cooke για Avramar

Κλιμακώνεται η «κόντρα» μεταξύ της Aqua Bridge με την Cooke για τον έλεγχο της Avramar. Η Aqua Bridge επανήλθε στο τραπέζι με νέα πρόταση, αυτή τη φορά με μετρητά. Ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει αν η Cooke θα καταθέσει νέα πρόταση.

Πηγές με γνώση αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι το εμιρατιανό fund κατέθεσε στις τράπεζες νέα πρόταση, η οποία προβλέπει την καταβολή 150 εκατ. ευρώ. Η καταβολή, σύμφωνα με άλλες πηγές, θα γίνει σε επτά μήνες, δηλαδή μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική πρόταση από αυτή που είχε καταθέσει η Aqua Bridge –σ.σ. διαγραφή χρεών της Avramar κατά 70%, αποπληρωμή των 20 εκατ. ευρώ που ήταν το δάνειο-γέφυρα και εξόφληση του υπόλοιπου χρέους σε ορίζοντα επταετίας με περίοδο χάριτος 2 ετών–, όταν αναδείχθηκε πριν έναν χρόνο προτιμητέος επενδυτής.

Με τη νέα πρόταση, η Aqua Bridge επιχειρεί να κλειδώσει τη συμφωνία με τις τράπεζες, ερχόμενη πολύ πιο κοντά στη λογική της πρότασης των Καναδών της Cooke. Ωστόσο, οι δύο προτάσεις έχουν διαφορές, με μεγαλύτερη τον χρόνο καταβολής των μετρητών, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμη αν η Aqua Bridge στην πρότασή της δεσμεύεται να καταβάλει «bank guarantee».

Η τελευταία προσφορά της Cooke έχει ανεβάσει το τίμημα κοντά στα 120 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το λεγόμενο target debt. Με τα περίπου 30 εκατ. ευρώ εγγυημένων δανείων να εξαιρούνται και με δυνατότητα ανάκτησης έως και 80%, η συνολική ανάκτηση για τις τράπεζες μπορεί να φτάσει κοντά στα 140 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η Cooke, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, έχει συμφωνήσει να δώσει ως bank guarantee 25 εκατ. ευρώ και εξόφληση του υπόλοιπου ποσού μέσα σε έναν μήνα.

Για την τελευταία προσφορά της Cooke τραπεζικές πηγές είχαν δηλώσει στο Euro2day.gr: «Είναι μια προσφορά που πληρώνει άμεσα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που εξετάζουμε… Από τη μία, υπάρχει μια καλή προσφορά από την Cooke, μια γρήγορη λύση, που μας δίνει άμεσα λεφτά. Από την άλλη, οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το προσύμφωνο με την Aqua Bridge».

Από αυτές τις προ 20ημέρου δηλώσεις τραπεζικών στελεχών μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και αναμένεται να κυλήσει ακόμη περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα για το μέλλον του μεγαλύτερου ομίλου ιχθυοκαλλιεργειών της χώρας.