Ανατροπή στην Avramar από νέα πρόταση της Cooke

Νέα τροπή στην υπόθεση της Avramar φέρνει η βελτιωμένη προσφορά της καναδικής Cooke Inc., η οποία σύμφωνα με τραπεζικές πηγές επανήλθε με μια πρόταση που «δεν μπορείς να αγνοήσεις».

Η προσφορά, αυξημένη κατά περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη των 110 εκατ. ευρώ, προσεγγίζει πλέον τα 120 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το λεγόμενο target debt. Με τα περίπου 30 εκατ. ευρώ εγγυημένων δανείων να εξαιρούνται, και με δυνατότητα ανάκτησης έως και 80%, η συνολική ανάκτηση για τις τράπεζες μπορεί να φτάσει κοντά στα 140 εκατ. ευρώ.

«Είναι μια προσφορά που πληρώνει άμεσα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που εξετάζουμε…» αναφέρoυν τραπεζικές πηγές στο Euro2day.gr. «Από τη μία υπάρχει μια καλή προσφορά από τον Cooke, μια γρήγορη λύση, που μας δίνει άμεσα λεφτά. Από την άλλη, οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το προσύμφωνο με την Aqua Bridge», λένε οι ίδιες πηγές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Euro2day.gr, ο επικεφαλής του καναδικού ομίλου Glenn Cooke είχε υπογραμμίσει ότι η προσφορά της Cooke βασίζεται εξ ολοκλήρου σε άμεση καταβολή μετρητών, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, συνοδευόμενη από επενδυτικό πλάνο άνω των 60 εκατ. ευρώ.

«Στόχος μας είναι η σταθεροποίηση και μια ανάπτυξη που να μπορεί να απορροφήσει η αγορά. Δεν επιδιώκουμε ανάπτυξη για την ανάπτυξη», είχε δηλώσει, εκτιμώντας ότι η Avramar μπορεί να επιστρέψει σε κερδοφορία από το 2026.

«Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη»

Η ουσία είναι ότι οι Τράπεζες αυτή τη στιγμή μιλάνε και με τις δύο πλευρές. «Μιλάμε και με τους δύο και εξετάζουμε πώς θα λυθεί ο γόρδιος δεσμός. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση», λέει τραπεζική πηγή στο Euro2day.gr, η οποία σημειώνει: «Δεν έχουμε λάβει ακόμη απόφαση», επιβεβαιώνοντας ότι όλα παραμένουν ανοικτά. Τουλάχιστον για τα επόμενα 24ωρα, όπου οι τράπεζες θα καταλήξουν ποια πρόταση θα προκριθεί για την επόμενη ημέρα της Avramar.

Πάντως, το σχέδιο εξυγίανσης με βάση το άρθρο 106Β, δεν πρόκειται να κατατεθεί σήμερα Πέμπτη, όπως ήταν προγραμματισμένο, και αυτό είναι μια ένδειξη. «Το 106Β δεν θα κατατεθεί την Πέμπτη. Για την Παρασκευή δεν ξέρω», λέει τραπεζική πηγή.

Το σχέδιο εξυγίανσης της Aqua Bridge, προβλέπει διαγραφή περίπου 70% του υφιστάμενου χρέους, αποπληρωμή του υπολοίπου σε 7 χρόνια με δυνατότητα διετούς παράτασης εξόφληση του δανείου γέφυρα των 20 εκατ. ευρώ με την έκδοση της δικαστικής απόφασης και νέες επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ.

Για τις τράπεζες, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι πώς θα διαχειριστούν τον γόρδιο δεσμό. Και σε ότι αφορά την Aqua Bridge, πώς θα διαχειριστούν τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει με τον επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που «έτρεξε» τέτοια εποχή ακριβώς πριν έναν χρόνο. «Υπάρχουν υπογραφές, επιστολές, commitments» σημειώνει στέλεχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, περιγράφοντας την κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο βέβαιο είναι ότι η «μάχη» για τον έλεγχο της Avramar, του μεγαλύτερου ομίλου ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα ανοίξει ο δρόμος για λύση με την Cooke ή θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης της Aqua Bridge με το 106Β;

Την απόφαση των τραπεζών, που είναι το «κλειδί», θα την μάθουμε τα επόμενα 24ωρα. Μια απόφαση που θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον της Avramar, που περιήλθε σε περιδίνηση την άνοιξη του 2023, όπως είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί ολόκληρος ο κλάδος τα προσεχή χρόνια.