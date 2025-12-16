#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Εμπρακτη επιβράβευση των μετόχων η επιστροφή κεφαλαίου €0,15

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσθετης επένδυσης €41 εκατ. από την Oak Hill Advisors, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings, καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο (2026-2028), που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Εμπρακτη επιβράβευση των μετόχων η επιστροφή κεφαλαίου €0,15
Ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 12:06

Το Δ.Σ. της IDEAL Holdings καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €8,4 εκατ. περίπου.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσθετης επένδυσης €41 εκατ. από την Oak Hill Advisors, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings, καθώς και στο Στρατηγικό Σχέδιο (2026-2028), που ανακοινώθηκε πρόσφατα, και προβλέπει τη διατήρηση της συνεπούς μερισματικής πολιτικής με απόδοση τουλάχιστον 40–50% των καθαρών κερδών για την επόμενη τριετία.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings, δήλωσε σχετικά «Εισηγούμαστε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή ως έμπρακτη και άμεση επιβράβευση για τη διαρκή εμπιστοσύνη των μετόχων μας στη δυναμική και την προοπτική της IDEAL Holdings. Η ισχυρότατη ταμειακή μας θέση σε συνδυασμό με τη σταθερά ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών, μας επιτρέπει να υλοποιούμε με συνέπεια τη δέσμευσή μας για απόδοση της δημιουργούμενης αξίας και της κεφαλαιακής ευρωστίας της IDEAL Holdings στους μετόχους μας παράλληλα με την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών μας σχεδίων».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ideal: Στις 12 Ιανουαρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,15/μετοχή

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην Μπαρμπα Στάθης ο Μιχάλης Χαμαλέλλης

AS Company: Την διανομή έκτακτου μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Ideal: Δωρεάν διάθεση 253.000 ιδίων μετοχών σε 10 δικαιούχους

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο