Δυναμικό παρών της Byte Computer στο Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ

Η Byte Computer, κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών» στο Digital Economy Forum (DEF 2025) ως Πλατινένιος Χορηγός.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το κορυφαίο συνέδριο του ΣΕΠΕ πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή στελεχών της Byte σε δύο κομβικές θεματικές συζητήσεις, όπου ανέπτυξαν τις προσεγγίσεις και το στρατηγικό όραμα της εταιρείας γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Ο Σπύρος Κόλλιας, Director of Software Development της BYTE, συμμετείχε στο πάνελ «Οι ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν το AI», όπου μοιράστηκε την εμπειρία και τις πρακτικές της BYTE στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιχειρησιακές εφαρμογές. Στην τοποθέτησή του ανέδειξε τον ρόλο του AI ως μοχλού βελτίωσης της αποδοτικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, παρουσιάζοντας πραγματικά παραδείγματα αξιοποίησης από την αγορά και υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στο κομμάτι διαχείρισης και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Πάνος Ξενάκης, Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της BYTE, συμμετείχε στη συζήτηση «Το ψηφιακό Δημόσιο τα επόμενα 3(0) χρόνια», όπου ανέλυσε τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ψηφιακής μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Στην τοποθέτησή του εστίασε στις τεχνολογικές τάσεις και στις πρακτικές λύσεις που μπορούν να μετασχηματίσουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διαφάνεια των διαδικασιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στον τομέα της υγείας.