#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην Αγία Παρασκευή θα ανεγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις της ΕΚΤΕΡ

Θα ανεγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων με Εξαιρετική Περιβαλλοντική Απόδοση κατά το πρότυπο Leed Gold συνολικής επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ. καθώς και τρία υπόγεια βοηθητικών χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 2.250 τ.μ.

Στην Αγία Παρασκευή θα ανεγερθούν οι νέες εγκαταστάσεις της ΕΚΤΕΡ

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 15:21

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για την ανέγερση των νέων της εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τα κεντρικά της γραφεία, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Χαλανδρίου και Γαρυττού, στην Αγία Παρασκευή.

Ειδικότερα, θα ανεγερθεί τετραώροφο κτίριο γραφείων με Εξαιρετική Περιβαλλοντική Απόδοση κατά το πρότυπο Leed Gold συνολικής επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ. καθώς και τρία υπόγεια βοηθητικών χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 2.250 τ.μ. Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα και η ολοκλήρωσή τους τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Τα νέα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου δόμησης, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου. Πρόκειται για σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ και φύτευση στο δώμα, που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διαθέτουν υψηλή λειτουργικότητα και μοντέρνα αισθητική, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας την εξέλιξη και το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΕΡ: Στο 33,15% αυξήθηκε το ποσοστό του Αθανάσιου Σίψα

ΕΚΤΕΡ: Placement για 1,7 εκατ. μετοχές από τον Αθανάσιο Σίψα

Πέντε προσφορές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

ΕΚΤΕΡ: Δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας 2,37 εκατ. ευρώ σε στέλεχος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο