Πούλησε 3,7 εκατ. μετοχές της Cenergy η Viohalco, κάτω του 70% το ποσοστό της

Το ποσοστό συμμετοχής της Viohalco στη θυγατρική της υποχώρησε στο 69,71% από 71,46% προηγουμένως, μετά τη διάθεση 3.723.481 μετοχών της Cenergy.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 19:27

Η Cenergy Holdings SA (Cenergy Holdings) ανακοινώνει ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών από την Viohalco.

Σε συνέχεια διάθεσης από την Viohalcο 3.723.481 υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings SA, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Viohalcο στη Cenergy Holdings κατήλθε του ορίου του 70%, ήτοι από 71,46% σε 69,71% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Cenergy Holdings (ήτοι 69,68% που κατέχει άμεσα η Viohalcο και 0,03% λόγω ιδίων μετοχών της Cenergy Holdings, ελεγχόμενη εταιρεία από την Viohalcο).

Σύμφωνα με την υποχρέωσή της υπό το άρθρο 14 του Βελγικού Νόμου της 2ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε εισηγμένες εταιρείες, η Cenergy Holdings δημοσιεύει το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρέλαβε.

  1. Περιεχόμενο της γνωστοποίησης

Η από 16 Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου ή δικαιωμάτων ψήφου
  • Γνωστοποίηση από: Η μητρική εταιρία ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο
  • Στοιχεία υπόχρεου γνωστοποίησης:

Viohalcο SA

Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Cenergy Holdings SA

Avenue Marnix 30, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο

  • Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των καθορισμένων ορίων: 12 Δεκεμβρίου 2025
  • Καθορισμένο όριο στο οποίο φθάνει ή το οποίο υπερβαίνει ή από το οποίο κατέρχεται το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 70%
  • Παρονομαστής: 384.903 μετοχές
  • Γνωστοποιηθείσες πληροφορίες:

A) Δικαιώματα ψήφου

Προηγούμενη γνωστοποίηση

Μετά τη συναλλαγή

 

 # δικαιωμάτων ψήφου

 # δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου

Κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου

 

Προερχόμενα από τις κινητές αξίες

Μη προερχόμενα από τις κινητές αξίες

Προερχόμενα από τις κινητές αξίες

Μη προερχόμενα από τις κινητές αξίες

Viohalcο SA

151.710.878

147.987.397

 

69,68%

 

Cenergy Holdings

 

67.103

 

72.387

 

 

0,03%

 

Υποσύνολο

151.777.981

148.059.784

 

69,71%

 
 

ΣΥΝΟΛΟ

148.059.784

0

69,71%

0,00%

  • Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχει τη συμμετοχή:

Η Viohalcο SA ελέγχει την Cenergy Holdings SA. 

  • Επιπλέον πληροφορίες:

Σε συνέχεια διάθεσης από την Viohalcο 3.723.481 υφιστάμενων μετοχών της Cenergy Holdings, η Viohalcο κατέχει πλέον το 69,68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy Holdings (που αντιστοιχεί στο 69,71% των δικαιωμάτων ψήφου λόγω ιδίων μετοχών).

