Αμοιβαία Κεφάλαια: Οι πρωταθλητές του 1ου εξαμήνου

Τρεις περίπου μήνες μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της Covid-19, τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλύτερα για τον χώρο των επενδύσεων και ειδικότερα για τις αποδόσεις των μεριδιούχων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα:

κεφάλαια περιορίστηκαν ως ένα βαθμό και ιδιαίτερα σε αυτά που επενδύουν στις ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Στα Μετοχικά Εσωτερικού, η υποαπόδοση των τραπεζικών τίτλων είχε ως αποτέλεσμα να έχουν σχετικά καλύτερες αποδόσεις όσα Α/Κ εστιάζουν στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση του ΧΑ. Τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας και εξωτερικού κάλυψαν το σύνολο των απωλειών, περνώντας πολύ συχνά και σε θετικές αποδόσεις. Ωστόσο, οι εκροές που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της αναταραχής (στη συνέχεια υπήρξαν καθαρές εισροές, που όμως δεν κάλυψαν τις απώλειες), απέδειξαν ότι οι επενδυτικές κινήσεις σε κλίμα πανικού σπάνια αποδίδουν.

Μετοχικά Ελλάδας: Απώλειες που φτάνουν έως και το 33% κατέγραψαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο οι μεριδιούχοι των 41 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τις μικρότερες ζημιές να σημειώνουν τα Optima Ελληνικό με -17,46%, ΝΝ Hellas Μετοχικό με -20,93%, 3Κ Greek Value με -21,15%, MetLife Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με -23,24%, Triton Αναπτυξιακό με -24,05%, Δήλος Small Cap με -24,14%, Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων με -24,26% και Phoenix Ελληνικό με -24,79%.

Μετοχικά Ευρωζώνης: Μικρότερες οι απώλειες που σημείωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατά το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το ΧΑ και έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν και οι αρνητικές αποδόσεις για τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης. Ζημιές κατέγραψαν (έως 16,83%) και τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες το -7,91% του Triton Πανευρωπαϊκό και το -10,44% του Πειραιώς Eurozone.

Μετοχικά Αμερικής: Λόγω και της πορείας του δολαρίου, θετικές αποδόσεις έχουν σημειώσει και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτο το Triton American (+9,18%).

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Σε περιόδους κρίσης, οι αγορές στρέφονται περισσότερο προς τους ασφαλέστερους επενδυτικούς προορισμούς και έτσι χρηματιστήρια των ανεπτυγμένων χωρών επέδειξαν καλύτερη συμπεριφορά κατά το πρώτο μισό του 2020 σε σύγκριση με αυτά των αναπτυσσόμενων χωρών. Από τα 20 Α/Κ της κατηγορίας, κέρδη σημείωσαν τα τέσσερα της ομάδας Athos Discovery Αναπτυγμένων Χωρών (από +5,04% έως +17,97%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Απώλειες σημείωσαν και τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν τα MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (-5,94%) και Eurobank I LF Emerging Europe (-23,33%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Μετά από επτά χρόνια υψηλών θετικών αποδόσεων, μπήκαμε φέτος σε ένα εξάμηνο όπου όλοι φοβήθηκαν κάποια στιγμή τα χειρότερα. Όμως στη συνέχεια οι ανησυχίες κάμφθηκαν (βλέπε κινήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΚΤ) και τα yields επανήλθαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, τα 24 από τα 44 Α/Κ της κατηγορίας έκλεισαν το εξάμηνο με κέρδη. Ξεχώρισαν τα Interamerican Σταθερό (+6,49%), ΝΝ Hellas Ομολογιακό (+6,39%), Alpha Ελληνικό (+6,14%) και Eurobank I LF Greek Government Bond Fund (+5,93%).

Ομολογιακά Διεθνή: Κέρδη κατέγραψαν τα 18 από τα 43 Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν σε αποδόσεις τα Δήλος USD Bond (+7,02%), Πειραιώς Διεθνές Κρατικών Ομολόγων (+4,16%), Δήλος Δολαριακό (+3,61%), Allianz Ομολογιών Ευρωπεριφέρειας (+3,11%).

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Κέρδη σημείωσαν τα οκτώ από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα MetLife Ομολόγων Δολαριακό (+8,17%) και Interamerican Δολαρίου Ομολογιακό (+4,37%).

Μεικτά Α/Κ: Μόνο ένα (Δύναμις Global Μικτό +1,02%) από τα 48 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας κατέγραψε κέρδη. Μικρότερες απώλειες είχαμε για τα Alpha Global Allocation Μεικτό (-0,49%), Πειραιώς Μεικτό Διεθνές (-1,17%) και Prelium B Total Return (-2,26%).

Funds of Funds: Από τα 38 Μετοχικά Funds of Funds κέρδη κατέγραψαν τα έξι και καλύτερη επίδοση είχε το Eurobank I LF Equity Blends (+1,08%). Από τα 41 Μεικτά Funds of Funds άνοδο σημείωσαν πέντε, με πρώτο το Eurobank I LF Balanced Blend US.

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.