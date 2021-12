Διεθνείς διακρίσεις για την Πειραιώς Asset Management

Η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε τις διακρίσεις Decade of Excellence Asset Management Greece 2021 και Asset Management Company of the Year Greece 2021 από το διεθνές περιοδικό Global Banking & Finance Review.