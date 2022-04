Τα αμοιβαία που έβγαλαν τις καλύτερες άμυνες το 1ο τρίμηνο

Μετά από μια σειρά πολυετών υψηλών αποδόσεων για τους μεριδιούχους των περισσότερων κατηγοριών αμοιβαίων κεφαλαίων, το πρώτο τρίμηνο του 2022 ξεκίνησε κατά κανόνα με αρνητικές αποδόσεις, λόγω των εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων και τις πληθωριστικές πιέσεις που εκδηλώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία, τάσεις που ενισχύθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το παρήγορο ωστόσο είναι πως οι απώλειες του πρώτου τριμήνου είναι σχετικά περιορισμένες για την πλειονότητα των επενδυτών (επαγγελματική διαχείριση, διαφοροποίηση ρίσκου), με τις βασικότερες εξελίξεις να είναι οι παρακάτω:

• Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών «κρατήθηκαν» σε επίπεδα που δεν απέχουν πολύ από αυτά της 31ης Δεκεμβρίου του 2021. Για παράδειγμα, από την αρχή του έτους έως και την 29η Μαρτίου, ο S&P 500 (ΗΠΑ) έχασε 2,82%, ο Nasdaq 6,55% και o ευρωπαϊκός Eurostoxx 600 5,27%. Ισχυρές αντοχές επέδειξε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο οποίος απώλεσε -0,38%, με τη συνδρομή των τραπεζών που κέρδισαν 14,6% και την καλή πορεία της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης (ATHEX Select -0,56%), σε πλήρη αντίθεση με τις αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγοράς (MSCI Emerging Europe -70,96%). Ως αποτέλεσμα, οι απώλειες των Μετοχικών Αμοιβαίων είναι σχετικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των Ομολογιακών, ενώ τα Μετοχικά Εσωτερικού (ιδίως αυτά που είναι εστιασμένα στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση) πήγαν κατά μέσο όρο καλύτερα από τα αντίστοιχα Α/Κ Εξωτερικού.

• Στην αγορά των ομολόγων παρατηρήθηκε άνοδος των yields, με την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού χρεογράφου να περνάει μετά από πολύ καιρό σε θετικό πρόσημο και του αντίστοιχου ελληνικού τίτλου να ανεβαίνει κοντά στο 2,8%. Ως αποτέλεσμα, είχαμε τον αρνητικό επηρεασμό των τιμών των μεριδίων τόσο στα Κρατικά ομόλογα (Εσωτερικού και Εξωτερικού) όσο και στα Εταιρικά.

• Το δολάριο συνέχισε και κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο να ανατιμάται έναντι του ευρώ, με όποια θετική επίδραση έχει αυτό σε όσους τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αμερικανικό νόμισμα.

• Τέλος, η εκτίναξη των τιμών των εμπορευμάτων ωφέλησε εκείνα τα όποια Α/Κ επενδύουν σε commodities.

Funds of Funds Μετοχικά: Από τα 40 Α/Κ της κατηγορίας, μόνο ένα σημείωσε κέρδη από την αρχή του έτους έως και την 28η Μαρτίου. Καλύτερες επιδόσεις έχουν σημειώσει τα MetLife Εμπορευματικών Αξιών (+24,5%), Cosmos Stars US Μετοχικό (-1,21%) και Δήλος Synthesis Best Red ESG (-2,08%).

Funds of Funds Μικτά: Κανένα από τα 41 Α/Κ της κατηγορίας δεν σημείωσε κέρδη από την αρχή του έτους έως και την 28η Μαρτίου, ενώ τις μικρότερες απώλειες είχαν τα Πειραιώς Low Volatility -1,48%, Eurobank I LF Balanced Blend Global -1,79% και Optima Global Selection -1,82%.

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Μόνο ένα από τα 21 Α/Κ της κατηγορίας έχει καταγράψει θετική απόδοση κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Καλύτερες αποδόσεις σημείωσαν τα MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (+2,80%), Alpha Global Blue Chips (-0,07%), Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (-0,7%) και Athos Discovery (-4,27%).

Μετοχικά Ελλάδας: Από τα 42 Α/Κ της κατηγορίας, άνοδο σημειώνουν τα δύο και καλύτερες επιδόσεις έχουν τα ΝΝ Hellas Μετοχικό (+0,5%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (+0,5%), 3Κ Εσωτερικού (-0,13%), Πειραιώς ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων (-0,2%) και 3Κ Greek Value Μετοχικό (-0,64%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Ένα από τα επτά Α/Κ της κατηγορίας καταγράφει κέρδη από την αρχή του έτους έως και την 28η Μαρτίου και καλύτερες επιδόσεις έχουν τα Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund +0,14%, Τρίτων Πανευρωπαϊκό -7,44% και Πειραιώς Eurozone -8,07%.

Μικτά: Κανένα από τα 55 Α/Κ της κατηγορίας δεν σημείωσε κέρδη κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, ωστόσο μικρότερες ήταν οι απώλειες των Alpha Global Allocation (-0,28%), Alpha Συντηρητικό Ελληνικό (-0,88%), Τρίτων Μικτό (-1,02%) και NBG International Fund Dynamic Asset Allocation (-1,89%).

Ομολογιακά Διεθνή: Άνοδο έχουν επιτύχει τα επτά από τα 46 Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Δήλος Δολαριακό (+1,27%), Eurobank I LF Income Plus (+0,42%), Piraeus Invest Enhanced Liquidity (+0,41%) και Eurobank GF Dollar Plus (+0,37%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Τα 47 Α/Κ της κατηγορίας έχουν υποχρεωθεί σε πτώση μεταξύ του 1,47% και του 9,48%. Σε μικρότερες απώλειες υποχρεώθηκαν τα Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income (-1,47%), Income Greek Bond Fund (-2,95%) και Eurobank I LF Income Plus σε ευρώ -3,61%.

Ομόλογα Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Αρνητικές αποδόσεις κατέγραψαν και τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες αυτή του Interamerican I Δολαρίου (-1,09%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.