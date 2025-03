S&P: Βλέπει βελτίωση στην αξιολόγηση χρεογράφων των ελληνικών τραπεζών

Η S&P Global Ratings δήλωσε σήμερα ότι τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών να αναστρέψουν τις εταιρικές τους δομές θα μπορούσαν να προσφέρουν ανοδική αξιολόγηση σε χρεόγραφα που εκδίδονται επί του παρόντος από τις μη λειτουργικές εταιρείες holding (NOHC).

Οπως αναφέρει ο οίκος, στις 7 Μαρτίου, η Alpha Services and Holdings SA (BB-/Stable/B) ανακοίνωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας συγχώνευσης μεταξύ της Alpha Services and Holdings και της Alpha Βank SA (BB+/Stable/B) είχε εγκριθεί από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο οντοτήτων. Αυτό έπεται των ανακοινώσεων των ελληνικών τραπεζικών ομίλων Eurobank Ergasias Services And Holdings SA (BB+/Stable/B) και Piraeus Financial Holdings SA (BB-/Stable/B), για την έναρξη συγχωνεύσεων με τις αντίστοιχες τράπεζες Alpha Βank SA, Eurobank SA (BB/Stable/B) και Piraeus Financial (BB+/Stable/B).

Κατά την άποψή μας, τονίζει ο οίκος, οι συγχωνεύσεις δεν επηρεάζουν σημαντικά τα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών, επειδή μόνο ένα μικρό μέρος των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων τους είχε προηγουμένως μεταφερθεί στα NOHCs, όπου έλαβαν χώρα κινήσεις το 2020-2022 για να διευκολυνθεί η μείωση ρίσκου στα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων, αποφεύγοντας τη μετατροπή σε στοιχεία αναβαλλόμενου φόρου.

Η εξάλειψη της δομής με τις εταιρείες συμμετοχών θα μπορούσε να προσφέρει ανοδική αξιολόγηση σε χρεόγραφα που εκδίδονται επί του παρόντος από τα σχήματα αυτά (NOHC), τονίζει η S&P, καθώς οι πληρωμές τοκομεριδίων εξαρτώνται από τις ταμειακές ροές που εμφανίζουν οι λειτουργούσες θυγατρικές.