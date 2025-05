Bank of America: «Βρισκόμαστε στην αυγή μιας επανάστασης»

Η Bank of America διοργάνωσε μια εκδήλωση στην Αθήνα, φέρνοντας κοντά κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για μια βραδιά στρατηγικού διαλόγου, εστιάζοντας στις μετασχηματιστικές δυνάμεις που επανακαθορίζουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας και της τεχνολογίας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε ομιλία και διάλογος με τον Haim Israel, Managing Director και Global Strategist της Bank of America, επικεφαλής του Global Thematic Research και συν-συγγραφέα της κορυφαίας μελέτης The World in 2030.

Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών μετασχηματισμών, ο Haim Israel παρουσίασε αναλυτικά τις καθοριστικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο πολιτικό και επιχειρηματικό τοπίο, από την ραγδαία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις ψηφιακές υποδομές νέας γενιάς, έως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις δημογραφικές εξελίξεις και την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στις ανάγκες του αύριο.

Βασισμένος στην έκθεση “The World in 2030”, ο διάλογος ανέδειξε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Βιομηχανία 6.0 και οι τεχνολογικές υποδομές του μέλλοντος αναμένεται να μεταμορφώσουν ριζικά όλους τους κλάδους, τις οικονομίες και την καθημερινότητά μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα μοναδικές ευκαιρίες, αλλά και σύνθετες προκλήσεις.

Ο Haim Israel τόνισε χαρακτηριστικά:

«Βρισκόμαστε στην αυγή μιας πραγματικής επανάστασης. Ο ρυθμός με τον οποίο οι τεχνολογικές και κοινωνικές τάσεις μεταμορφώνουν τον κόσμο μας είναι άνευ προηγουμένου — και, κατά την εκτίμησή μας, είμαστε μόλις στην αρχή.

Η παγκόσμια γνώση πλέον διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα παραχθούν περισσότερα δεδομένα απ’ ό,τι παρήγαγε η ανθρωπότητα συνολικά μέχρι το έτος 2000.

Η αποδυνάμωση των καθιερωμένων παικτών επιταχύνεται ραγδαία: το 1958, η μέση διάρκεια παραμονής μιας εταιρείας στον χρηματιστηριακή δείκτη S&P 500 ήταν 61 έτη — το 2021 είχε πέσει στα 16 (σύμφωνα με την πηγή: McKinsey).

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 75% των σημερινών εταιρειών που υπάγονται στον χρηματιστηριακή δείκτη προβλέπεται να εξαφανιστεί. Εάν η τάση συνεχιστεί, μέχρι το 2027 η μέση διάρκεια παραμονής μιας επιχείρησης στον S&P 500 θα έχει περιοριστεί μόλις στα 12 χρόνια (σύμφωνα με τις πηγές: Innosight, S&P 500). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη και να αγκαλιάσουν τη νέα αυτή πραγματικότητα — διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με υπαρξιακές προκλήσεις στο άμεσο μέλλον.»

Βασικά συμπεράσματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν:

• Ο υπαρκτός κίνδυνος επιβίωσης όσων επιχειρήσεων αποτύχουν να υιοθετήσουν εγκαίρως τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης,

• Η δραστική μείωση της μέσης διάρκειας «παραμονής» των εταιρειών στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500, γεγονός που αναδεικνύει την σημασία και ανάγκη διαρκούς καινοτομίας και ευελιξίας

• Η επιτακτική ανάγκη για εκτενή επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας οικονομίας που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη

• Ο κρίσιμος ρόλος των πρώτων υλών και των σπάνιων γαιών στην κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης, που σχετίζεται με τις απαιτήσεις προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών νέας γενιάς

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δέσμευση της Bank of America να προσφέρει στους πελάτες της ουσιαστικό, διαφοροποιημένο περιεχόμενο και γνώση γύρω από τις θεμελιώδεις δυνάμεις που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία της μακροπρόθεσμης σκέψης σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία.