ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,4% η Praude Asset Management

H Praude Asset Management κατέχει άμεσα 60.348.000 μετοχές της ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,4% η Praude Asset Management

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 18:15

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT Inc, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 07.08.2025 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγών την 06.08.2025, κατέχει πλέον άμεσα το 6,40% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που στο σύνολό τους είναι 60.348.000 μετοχές.

Σημειώνεται ότι η PRAUDE ASSET MANAGEMENT στη γνωστοποίησή της αναφέρει ότι κατέχει το 6,67% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,09% προ της γνωστοποίησης, υπολογιζόμενα επί 57.850.000 μετοχών, εξαιρουμένων δηλαδή των 2.498.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία από το σύνολο των 60.348.000 μετοχών.

Οι αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχει ως εξής:

• Praude Asset Management Limited,

• Hermes Linder Fund SICAV • Altinum Funds SICAV PLC

• Praude Total Return Fund

• Praude Micro & Small Cap Fund

Η Praude Asset Management Limited ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για τα Hermes Linder Fund, Altinum Funds SICAV PLC, Praude Total Return Fund και Praude Micro & Small Cap Fund.

