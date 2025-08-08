#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χωρίς αλλαγές o δείκτης MSCI Greece Stantard

Ο οίκος δεν προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση του βασικού δείκτη για τη χώρα μας. Ετσι, παραμένει με εννέα συμμετοχές.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 08:54

Η αξιολόγηση Αυγούστου των δεικτών της MSCI δεν έφερε αλλαγές για την Ελλάδα, με τον δείκτη MSCI Greece Standard να παραμένει με εννέα τίτλους μετά την απομάκρυνση της Motor Oil πέρυσι.

Η υφιστάμενη σύνθεση περιλαμβάνει τους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Metlen.

Ευρύτερα οι αλλαγές που αποφασίστηκαν θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Αυγούστου (το rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 26ης Αυγούστου).

