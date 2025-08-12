Bank of America: Σύσταση «αγορά» για Coca-Cola HBC

Η Bank of America επαναλαμβάνει τη σύσταση “Buy” για τη μετοχή της Coca-Cola HBC (CCH) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου 2025, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής δημιουργεί ελκυστική ευκαιρία τοποθέτησης.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πωλήσεις σε όγκο το β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 3,3%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις και τον μέσο όρο του κλάδου. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) κατέγραψαν οργανική άνοδο 12% στο α’ εξάμηνο, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ενισχύθηκαν κατά 26%, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις κατά 6%. Η διοίκηση αναβάθμισε την καθοδήγηση για το 2025 στο ανώτερο εύρος της (οργανική αύξηση πωλήσεων 6-8% και EBIT 7-11%).

Η BofA αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το EPS του 2025 κατά 2,5% (στα €2,71) λόγω θετικών επιδράσεων από συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαμηλότερων χρηματοοικονομικών δαπανών, ενώ εκτιμά ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 15,5 φορές, περίπου 8% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο τροφίμων-ποτών. Η τιμή-στόχος παραμένει στις 4.550 πένες (περίπου 52,65 ευρώ), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 17% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στα επιμέρους στοιχεία, οι αναδυόμενες αγορές (όγκοι +4,1% στο β’ τρίμηνο) ήταν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, με Νιγηρία και Ρωσία σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά ανόδου και Αίγυπτο και Ουκρανία σε υψηλά μονοψήφια. Αντίθετα, οι ώριμες αγορές είχαν οριακή άνοδο (+0,1%), επηρεασμένες από αδύναμο καταναλωτικό κλίμα σε Ελβετία και Αυστρία.

Η BofA προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή περίπου 9,5% την περίοδο 2025-2029, εκτιμώντας ότι η ισχυρή θέση της CCH, η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και η ανθεκτικότητα σε δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την κερδοφορία της εταιρείας.