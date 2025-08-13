#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

XA: Στο 64,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Ιούλιο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €120,20 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,74%, σε σχέση με τα επίπεδα του Ιούνιου.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 20:12

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Ιούλιο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 6,78% σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουνίου.

 Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Ιουλίου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 3.029 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.080 νέους λογαριασμούς τον Ιούνιο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,38 δις (3,65% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).

  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €120,20 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,74%, σε σχέση με τα επίπεδα του Ιούνιου (€113,67 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Ιούλιο 2025 έφτασε τα 199,02 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25,84% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €4.131,35 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.208,42 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 135,42%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €33,31 εκατ. κατά το μήνα Ιούλιο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €33,31 εκατ. τον Ιούλιο.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 71,08% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 28,92% για τους Ημεδαπούς.

# η αύξηση της συμμετοχής των ξένων επενδυτών κατά περίπου 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στην συνολική κεφαλαιοποίηση είναι τεχνική και συγκυριακή λόγω της ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης στην εταιρία METLEN AE και της απόκτησης ποσοστού >90% από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, την METLEN PLC, την συγκεκριμένη ημερομηνία (31/7/2025)

  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Ιούλιο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €19,85 δις, το Ηνωμένο Βασίλειο με αξία χαρτοφυλακίου €11,01 δις και η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €10,41 δις.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 64,4% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιούλιο 2025 (σε σχέση με το 61,9% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 35,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 38,1% τον προηγούμενο μήνα).

