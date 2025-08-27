Εισηγμένες: Τα κρίσιμα νέα από το μέτωπο των αποτελεσμάτων

Συνθήκες επανάληψης ή ακόμη και υπέρβασης της εξαιρετικά υψηλής περυσινής κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών «βλέπουν» για φέτος οι αναλυτές, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι μέσοι όροι δεν λένε πάντα την αλήθεια και πως κάθε περίπτωση εταιρείας θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

H περυσινή καθαρή κερδοφορία των εισηγμένων είχε διαμορφωθεί στα 11,57 δισ. ευρώ, αυξημένη σε σύγκριση με τα 10,48 δισ. του 2023 και περίπου διπλάσια από την αντίστοιχη του 2022. Με βάση την περυσινή κερδοφορία των 11,57 δισ. και την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου στα 146,1 δισ. ευρώ, προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E της τάξεως του 12,6, που θεωρείται απόλυτα λογικός. Ωστόσο κάθε περίπτωση εταιρείας αποτελεί μια ξεχωριστή υπόθεση και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Στην αρχή της φετινής χρονιάς, δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές που προέβλεπαν για φέτος μια κάμψη στην αθροιστική κερδοφορία, η οποία θα οφειλόταν στις τράπεζες και στα -«κυκλικά» από τη φύση τους- διυλιστήρια.

Οι τράπεζες δείχνουν μέχρι τώρα ότι θα επιτύχουν επιδόσεις πολύ κοντά στις περυσινές, διαψεύδοντας τις πτωτικές προβλέψεις, πράγμα όμως που δεν φαίνεται ότι θα συμβεί και για τους ομίλους της Motor Oil και της HelleniQ Energy.

Αναμφίβολα, καλύτερες επιδόσεις περιμένουμε για πολλά γνωστά blue chips (για παράδειγμα η Coca-Cola HBC, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΠΑΠ, η Cenergy, η ΔΕΗ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο ΟΛΠ, η Sarantis και η Aktor Group) για το σύνολο σχεδόν των εταιρειών των κλάδων των κατασκευών (π.χ. Avax) και της πληροφορικής (π.χ. Profile, Performance, Real Consulting, QNR, Ίλυδα σε προ φόρων επίπεδο) αλλά και για μια σειρά από άλλους τίτλους όπως, για παράδειγμα, οι ΕΧΑΕ, Quest Holdings, Ideal, Παπουτσάνης, AS Company, Mevaco, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, Foodlink και Εβροφάρμα.

Στον χώρο των ΑΕΕΑΠ (Noval, Trade Estates, Premia, BriQ Properties) αναμένεται πολύ σημαντική βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για το αν η τελική κερδοφορία των εταιρειών αυτών θα είναι υψηλότερη από αυτή του 2024, γιατί επηρεάζεται σημαντικά και από το σκέλος των αποτιμήσεων των εύλογων αξιών των ακινήτων από τους ορκωτούς εκτιμητές.

Μικτή είναι η εικόνα που φαίνεται να επικρατεί στον κλάδο της βιομηχανίας, με αρκετές από αυτές να επηρεάζονται είτε από το ανοδικό δολάριο (Τιτάν), είτε από τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ (Flexopack), είτε και από τον συνδυασμό αυτών των δύο.

Στον κλάδο εμπορίας σιδήρου-χάλυβα (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου, Τζιρακιάν) τα αποτελέσματα αναμένονται με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα μεν καλύτερα από τα περυσινά, αλλά όχι ικανοποιητικά λόγω της διεθνούς πορείας του μετάλλου.

Σύμφωνα με γνωστό αναλυτή, «η αθροιστική κερδοφορία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις λίγων μεγάλων ομίλων, οπότε είμαι σχετικά επιφυλακτικός για το πρόσημο. Αντίθετα, εκτιμώ ότι φέτος θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών που θα βελτιώσουν την κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων τους από εκείνες που θα τη δουν να μειώνεται και αυτό έχει σημασία για την αγορά».

Άλλα στοιχεία που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν είναι: