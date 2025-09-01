Euroxx: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες, δικαιούνται premium

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 67% από την αρχή του έτους (YTD), υπερτερώντας των ευρωπαϊκών ομολόγων (+53% για τον SX7E) και της εγχώριας αγοράς (Γενικός Δείκτης στο +38%), σημειώνει ανάλυση της Euroxx.

Η αναπροσαρμογή της αποτίμησης, υποστηρίζει, είναι πλήρως δικαιολογημένη στη βάση ισχυρών αποτελεσμάτων, υψηλών διανομών και υποστηρικτικού εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και ανάπτυξης δανείων.

Στα ανανεωμένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση κατά μέσο όρο σε δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027 (εκτίμηση), με discount 15-20% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους (P/E 8,8x για το 2027E).

Θεωρούμε, γράφει, ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω της υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και της δυνατότητας ακόμη καλύτερων διανομών. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τον κλάδο και έχουμε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις τιμές-στόχους σε όλες τις τράπεζες.

Η αναθεώρηση έγινε προκειμένου να αντικατοπτρίζονται τα καλύτερα αποτελέσματα, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό και το χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων (10%-10,5% από περίπου 12% προηγουμένως).

Μετά από μια σχετικά σταθερή καθαρή κερδοφορία φέτος λόγω χαμηλότερων επιτοκίων, η Euroxx περιμένει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των EPS από το 2026 και μετά. Οι κύριοι παράγοντες είναι η υγιής ανάπτυξη δανείων (περίπου 9% CAGR για το 2025-27E), η υποστηρικτική αύξηση των προμηθειών σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (στην περιοχή των 40-50 μονάδων βάσης).

Βλέπουμε την εύλογη αξία για τις ελληνικές τράπεζες σε εύρος P/E 9-10x για το 2027E (περίπου 10% premium σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους). Η κορυφαία επιλογή είναι πλέον η Eurobank, η οποία έχει υστερήσει σε σχέση με τους άλλους ελληνικούς ομίλους από την αρχή του έτους και τώρα τελεί υπό διαπραγμάτευση με discount 8-10% σε σχέση με την Εθνική και την Alpha και περίπου 20% σε σχέση με τους ομολόγους της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Οι νέες τιμές-στόχοι είναι:

Eurobank : 4,7 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 50%)

: 4,7 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 50%) Εθνική : 16 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 35%)

: 16 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 35%) Alpha Βank : 4,2 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 24%)

: 4,2 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 24%) Πειραιώς: 9,2 ευρώ (ανοδικό περιθώριο 39%)

Σε όλες τις μετοχές η σύσταση είναι overweight.