Motor Oil-Helleniq Energy: Η τεχνική εικόνα και ο καταλύτης

Η Motor Oil και η HelleniQ Energy υποαποδίδουν σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόσο από τις αρχές του έτους όσο και στο ένα έτος, αλλά είναι αρκετά πιθανό αυτή η σχέση να αλλάξει τους επόμενους μήνες, αν και εφόσον τα περιθώρια διύλισης διατηρηθούν στα υψηλά επίπεδα που είναι σήμερα.

Η Motor Οil σημειώνει κέρδη 24% από τις αρχές του έτους, ενώ η Helleniq Energy, από την πλευρά της, άνοδο 10% περίπου για το ίδιο διάστημα, όταν ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 38%. Στο διάστημα των 52 εβδομάδων, τα κέρδη που σημειώνουν οι μετοχές των δύο ομίλων είναι της τάξεως του 20%, με την αγορά να είναι πάνω 43%.

Σε όρους κεφαλαιοποίησης, οι δύο εταιρείες έχουν πάψει να εμφανίζονται χέρι χέρι στο ταμπλό του ΧΑ, αλλά εκτός πρώτης δωδεκάδας. Η Motοr Oil εμφανίζεται με συνολική αξία 2,84 δισ. ευρώ και η Helleniq Energy 300 εκατ. λιγότερα, στα 2,54 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές, το τελευταίο διάστημα εστιάζουν στο γεγονός ότι τα περιθώρια διύλισης, μετά από μία ομαλοποίηση το προηγούμενο διάστημα, κινούνται εκ νέου σε πολύ πιο αυξημένα επίπεδα και επισημαίνουν ότι μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη για θετικές εκπλήξεις στο ταμπλό του ΧΑ.

Οι αποτιμήσεις και η τεχνική εικόνα

Η Motor Οil τελεί υπό διαπραγμάτευση σε περίπου 5,1 φορές σε όρους δείκτη EV/EBITDA για το 2025 και 5,5 φορές για το 2026. Σε όρους Ρ/Ε είναι διαπραγματεύσιμη στις 5,86 φορές φέτος και στις 6,85 φορές για το 2026. Η μερισματική της απόδοση για τα δύο έτη εκτιμάται σε 6,3% και 5,7%.

Η Helleniq Energy διαπραγματεύεται σε 10,4 φορές σε όρους δείκτη Ρ/Ε το 2025 και 9,1 φορές το επόμενο έτος. Από πλευράς αποτίμησης σε όρους κερδοφορίας, δείκτη EV/EBITDA, η μετοχή της είναι διαπραγματεύσιμη στις 6,4 φορές φέτος και στις 6,1 φορές το 2026. Η μερισματική της απόδοση προβλέπεται για τα δύο έτη σε 5,2% και 5,5%.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο τεχνικό διάγραμμα, η Motοr Oil βρίσκεται σε μετάβαση από μια ουδέτερη τάση μακροπρόθεσμα σε θετική, έχοντας μόλις ξεπεράσει τον απλό αλλά και τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 20 και 55 εβδομάδων (ΕΚΜΟ 20 & 55 εβδομάδων).

Σε όλη την ουδέτερή της κίνηση, τα επίπεδα των 22,5 ευρώ περίπου ήταν το σημείο αναφοράς. Η σημαντική αντίσταση στη διπλή κορυφή των 22,70-23 ευρώ, που αποτελεί και επίπεδο Fibonacci, είναι πλέον η στήριξη. Πάνω από εκεί «ανοίγει» ο δρόμος για τα 26 ευρώ και τα υψηλά των 29 ευρώ.

Για την περίπτωση της HelleniQ Energy, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο τεχνικό διάγραμμα, η μετοχή είναι πιο ευμετάβλητη από τη Motor Oil, αλλά επίσης μόλις φαίνεται να έχει εισέλθει σε ανοδικό momentum αλλά έχει μια σειρά από σημαντικές ζώνες αντίστασης μπροστά της.

Η μετοχή βρίσκεται στην περιοχή που τα «έβρισκε δύσκολα» στα πέριξ των 8,25/8,50 ευρώ στην ανοδική της προσπάθεια. Η επόμενη μεσοπρόθεσμη καθοδική στήριξη είναι στα 7,50 - 7,80 ευρώ, που αποτελεί το 61,8% Fibonacci επίπεδο από το ιστορικό υψηλό της μετοχής στα 13,76 ευρώ, μέχρι το ιστορικό χαμηλό των 2,74 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2016.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών στα 7,8 ευρώ λειτουργεί ως stop στην προσπάθεια ανοδικής πορείας.

