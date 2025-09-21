Γιατί υφίσταται η «αποδολαριοποίηση» κατά τη BofA

Ανοδικά κινήθηκε το αμερικανικό δολάριο την περασμένη εβδομάδα, χάρη στις θετικές ειδήσεις για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, ενώ το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε μετά τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, από την οποία προέκυψε ένας πιο επιθετικός τόνος.

Το δολάριο ενισχύθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αντιστρέφοντας την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικές επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 33.000 σε 231.000, μετά από εποχική προσαρμογή, την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αυξηθεί σε 264.000, ένα επίπεδο που είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021.

«Αυτή ήταν μια σπάνια θετική είδηση για την αγορά εργασίας, η οποία δικαιολογεί τη διατήρηση της ζήτησης για το δολάριο προς το παρόν», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμα.

Κάτι που βοήθησε το δολάριο να ανακάμψει μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη -η πρώτη μείωση εδώ και μήνες- και υποδήλωσε την πιθανότητα δύο ακόμη μειώσεων φέτος.

Ωστόσο, «εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το δολάριο διαπραγματεύεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα μετά τη συνεδρίαση της Fed και αναμένουμε κάποια υποχώρηση τις επόμενες ημέρες. Το φθηνότερο κόστος χρηματοδότησης θα συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης για το δολάριο ΗΠΑ και θα αποτρέψει μεγαλύτερες τάσεις ανατίμησης», προσθέτει η ING.

Οι μετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος παρακολουθούν επίσης με προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όρισε την Πέμπτη την ημερομηνία της 5ης Νοεμβρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα επικρίνει την Fed για το ότι δεν μείωσε τα επιτόκια γρήγορα και σε μεγαλύτερο βαθμό, πυροδοτώντας ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να επιτρέψει στον πρόεδρο να προχωρήσει στην απόλυση της κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, μια κίνηση χωρίς προηγούμενο.

Παρά την ενίσχυση του δολαρίου στο κλείσιμο της εβδομάδας, οι αναλυτές έχουν επισημάνει μια αλλαγή στη συμπεριφορά αντιστάθμισης κινδύνου, με ξένους επενδυτές να αγοράζουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και να πωλούν το δολάριο ως αντιστάθμισμα.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι στρατηγικοί της Bank of America υπογράμμισαν την «ανανεωμένη αποδυνάμωση του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου του δολαρίου». Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 1%.

«Αυτό θα παραμείνει ένα θέμα για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς αναμένουμε ότι το δολάριο θα υποτιμηθεί περαιτέρω από τα υπερτιμημένα επίπεδα», έγραψαν. «Κατά την άποψή μας, η διατήρηση μιας θετικής στάσης απέναντι στις αμερικανικές μετοχές είναι συμβατή μόνο με την κατάλληλη αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου αυτής της έκθεσης».

Πρόσθεσαν ότι, ενώ η μετατόπιση των συναλλαγματικών αποθεμάτων μακριά από το δολάριο ήταν «σταδιακή» και η «αποδολαριοποίηση» -η διαδικασία με την οποία οι χώρες μειώνουν την εξάρτησή τους από το δολάριο στις διεθνείς συναλλαγές και τα αποθέματα— ήταν «εμφανής».

Αντίθετα, οι διαχειριστές αποθεματικών έχουν δηλώσει μια προτίμηση προς την κατοχή μη παραδοσιακών νομισμάτων αποθεματικών, όπως το αυστραλιανό και το καναδικό δολάριο, «καθώς και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νομίσματα» από τις λεγόμενες χώρες «BRICS», όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, ανέφεραν οι αναλυτές της BofA.

Αν και περιέγραψαν ότι τέτοιες αλλαγές στην κατανομή των αποθεματικών μπορεί να είναι «αργές», η «διακλάδωση» στα συναλλαγματικά αποθέματα «πιθανότατα θα είναι ένα κυρίαρχο θέμα» σε ένα ευρύτερο σύνολο νομισμάτων.

«Ωστόσο, εάν το επίπεδο των επιτοκίων είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, τότε νομίσματα όπως η στερλίνα και το δολάριο Αυστραλίας θα μπορούσαν ίσως να είναι μεταξύ των ωφελούμενων, με φόντο την μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed», επισημαίνουν οι αναλυτές.