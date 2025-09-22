#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εύρος επιτοκίου 3,2%-3,5% για το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Αύριο Τρίτη ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για τον επταετή τίτλο που εκδίδει η εισηγμένη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Στόχος η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.

Εύρος επιτοκίου 3,2%-3,5% για το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:35

Εύρος απόδοσης 3,2-3,5% καθορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα, η διάθεση του οποίου ξεκινά αύριο Τρίτη.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανωτέρω αναφερόμενου δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρέμβαση στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Αθηνών - Λαμίας

Γ. Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Intralot: Ξεκινά η διάθεση του senior ομολόγου ύψους 850 εκατ. ευρώ

Πώς θα αξιοποιήσει η ΓΕΚ Τέρνα τα 500 εκατ. του ομολογιακού

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο