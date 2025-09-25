#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

QnR: Με στόχο τα 1,8 ευρώ ξεκινά κάλυψη η Piraeus Securities

Σύσταση outperform για τη μετοχή, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται περί το 25%.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:14

Η Piraeus Securities ανακοίνωσε την έναρξη κάλυψης της Quality & Reliability (Q&R) με σύσταση Outperform και τιμή-στόχο τα €1,80/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου +25% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.    

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Q&R εμφανίζει ισχυρή μεσοπρόθεσμη ορατότητα εσόδων, καθώς:

  • διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους €40 εκατ. για την περίοδο 2025–2026,
  • συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς άνω των €300 εκατ.,
  • ενώ έχει εξασφαλίσει διαθέσιμη γραμμή πίστωσης €13 εκατ. για μελλοντικές εξαγορές. 

Κατά το 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε ήδη τέσσερις στρατηγικές εξαγορές σε καίριους τομείς τεχνολογίας: cyber security (SysteCom), τεχνητή νοημοσύνη (SquareDev) και λύσεις SAP (Alexander Moore, AlphaCons). Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, επιταχύνουν τη διείσδυση στον ιδιωτικό τομέα και εξισορροπούν την έως σήμερα ισχυρή παρουσία της σε έργα του Δημοσίου. 

Η αποτίμηση της Q&R, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, βασίζεται σε δείκτη EV/EBITDA 9,9x για το 2026, σε γραμμή με τους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου. Το βασικό σενάριο οδηγεί σε τιμή-στόχο τα €1,80/μετοχή, με τα εναλλακτικά σενάρια να διαμορφώνουν εύρος αποτίμησης μεταξύ €1,20 – €2,42/μετοχή

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση της αδιάθετης γραμμής χρηματοδότησης των €13 εκατ., μέσω του ΚΟΔ που έχει ήδη εκδοθεί, για νέες εξαγορές με πολλαπλασιαστές 6–8x EV/EBITDA, θα μπορούσε να προσθέσει €1,6–2,2 εκατ. EBITDA, οδηγώντας την τιμή-στόχο σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στα €2,20–€2,40/μετοχή

Με ιστορία τριών δεκαετιών στον χώρο των τεχνολογικών λύσεων, η Q&R βρίσκεται σήμερα σε φάση ισχυρής ανάπτυξης, συνδυάζοντας έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτόμα προϊόντα και στοχευμένες εξαγορές που διευρύνουν τη θέση της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

