ΓΕΚ Τέρνα: Προσφορές 1,2 δισ. ευρώ για το ομόλογο

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το επταετές ομόλογο με το οποίο η ΓΕΚ Τέρνα αντλεί 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται υπερκάλυψη 2,4 φορές καθώς προσφέρθηκαν 1,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου. Το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.

Σε ό,τι αφορά την τελική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους που είχε δοθεί (3,2% - 3,5%).

Η ανακοίνωση

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.